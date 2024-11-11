Новую песню потребовала от Игоря Крутого 72-летняя Ирина Аллегрова

Однако роль затворницы ее возмутила. Ирина Аллегрова написала целый пост в своем telegram-канале, где возмущалась на журналистов, которые не заметили ее активного присутствия в шоу-бизнесе. С такими выводами она была не согласна, несмотря на то, что после пандемии отказалась от гастролей и стала редко появляться на сцене.