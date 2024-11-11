Новую песню потребовала от Игоря Крутого 72-летняя Ирина Аллегрова

Posted 11 ноября, 09:11
Published 11 ноября, 09:11
Modified 11 ноября, 09:13
Updated 11 ноября, 09:13
В конце августа во время выступления в Сочи на «Новой волне» 72-летняя певица призналась, что уже устала от светской жизни. Ирина Аллегрова избегала вспышек камер и не хотела говорить с прессой. Тогда многие решили, что она окончательно может уйти со сцены.
Однако роль затворницы ее возмутила. Ирина Аллегрова написала целый пост в своем telegram-канале, где возмущалась на журналистов, которые не заметили ее активного присутствия в шоу-бизнесе. С такими выводами она была не согласна, несмотря на то, что после пандемии отказалась от гастролей и стала редко появляться на сцене.
Одно из немногих выступлений артистка подготовила к юбилею старого друга и товарища по цеху — композитора Игоря Крутого. Она исполнила сразу несколько песен и обратилась к имениннику:
— Очень надеюсь, что эта песня не последняя у нас с тобой, — цитирует Star Hit Аллегрову.
Тогда Игорь Крутой раскрыл всему залу, что Ирина Аллегрова еще два года назад предлагала совместно поработать над новой песней, но в жизнь идея не воплотилась.
— Она позвонила и сказала: «Ты не хочешь написать песню? Пора бы уже!»» — вспомнил Крутой.
Ирина Аллегрова тут же повторила предложение на сцене:
— Я при всех говорю: «Не пора бы вообще, а? А то что-то ты какой-то ветреный стал! — ответила Аллегрова Крутому.