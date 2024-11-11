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Posted 11 ноября, 08:36

Published 11 ноября, 08:36

Modified 11 ноября, 08:38

Updated 11 ноября, 08:38

«Опасна для жизни»: эксперт раскритиковал дорогу к полигону в Ростовской области

«Опасна для жизни»: эксперт раскритиковал дорогу к полигону в Ростовской области

11 ноября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney. «Опасна для жизни»: эксперт раскритиковал дорогу к полигону в Ростовской области

Эксперт раскритиковал дорогу к мусорному полигону в Ростовской области

Эксперт в сфере дорожного строительства, член штаба регионального Народного фронта, правозащитник Сергей Левченко сообщил RostovGazeta об опасном состоянии дороги к мусорному полигону в хуторе Веселый Мясниковского района Ростовской области.

Собеседник рассказывает, что недавно ездил познакомиться с ситуацией на полигоне в хуторе Веселый Мясниковского района. И обнаружил, что ехать по дороге к полигону, которую построили сравнительно недавно, опасно для жизни.

«Там грузовики выдавили асфальт, как зубную пасту из тюбика. На участках дороги образовались наплывы, достигающие чуть ли не метр высотой. Глубины такие, что страшно — убиться можно насмерть», — отмечает Сергей Левченко.
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По мнению эксперта, существует две причины подобного состояния дороги. Первая может заключаться в том, что мусоровозы на полигон едут с серьезным перегрузом. А вторая — что основание дороги не рассчитано на эту нагрузку. Сильное давление выдавило асфальт и он «поплыл».

Ранее RostovGazeta выясняла, как на дорогах Ростовской области собираются укладывать асфальт, который не плавится от жары.

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#Дарья Демидова#Общество#Мусорный полигон#Дороги#Асфальт#Перегруз#Недостатки дороги#Наплывы на дороге#Дорогу выдавили
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