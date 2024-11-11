«Опасна для жизни»: эксперт раскритиковал дорогу к полигону в Ростовской области

Posted 11 ноября, 08:36
Published 11 ноября, 08:36
Modified 11 ноября, 08:38
Updated 11 ноября, 08:38
Собеседник рассказывает, что недавно ездил познакомиться с ситуацией на полигоне в хуторе Веселый Мясниковского района. И обнаружил, что ехать по дороге к полигону, которую построили сравнительно недавно, опасно для жизни.
«Там грузовики выдавили асфальт, как зубную пасту из тюбика. На участках дороги образовались наплывы, достигающие чуть ли не метр высотой. Глубины такие, что страшно — убиться можно насмерть», — отмечает Сергей Левченко.
По мнению эксперта, существует две причины подобного состояния дороги. Первая может заключаться в том, что мусоровозы на полигон едут с серьезным перегрузом. А вторая — что основание дороги не рассчитано на эту нагрузку. Сильное давление выдавило асфальт и он «поплыл».
Ранее RostovGazeta выясняла, как на дорогах Ростовской области собираются укладывать асфальт, который не плавится от жары.