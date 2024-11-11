«Опасна для жизни»: эксперт раскритиковал дорогу к полигону в Ростовской области

По мнению эксперта, существует две причины подобного состояния дороги. Первая может заключаться в том, что мусоровозы на полигон едут с серьезным перегрузом. А вторая — что основание дороги не рассчитано на эту нагрузку. Сильное давление выдавило асфальт и он «поплыл».