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Posted 11 ноября, 11:36

Published 11 ноября, 11:36

Modified 11 ноября, 11:38

Updated 11 ноября, 11:38

Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области

Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области

11 ноября 2024, 11:36
Фото: 1MI. Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области
Житель Ростовской области рассказал, как его сын-инвалид скончался после жестокого избиения. По информации СМИ, 23-летний Алексей Трапезников умер в горбольнице Ростова через несколько дней после ЧП. Информацию об этом опубликовал «РЕН ТВ».

Трагедия случилась еще в августе, но известно о ней стало только сейчас. Александр Трапезников рассказал, что его сын, инвалид 1 группы, 12 августа вернулся избитым после вечерней прогулки.

— В девять часов пришел домой, вся голова опухшая, за живот держится. Ему плохо, — цитирует «РЕН ТВ» отца умершего.

Родитель тут же повез сына в приемное отделение в Сальске. К этому моменту Алексею стало еще хуже: он не смог ходить. После обследования на КТ выяснилось, что у пострадавшего ушиб поджелудочной железы.

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К следующему утру у пациента упал гемоглобин. Ему провели операцию, но состояние так и не улучшилось. У парня открылось внутреннее кровотечение, из-за которого врачи повторно прооперировали его. Затем Алексея отвезли в Ростов, где он умер 17 августа.

По словам родственника, сына избил подросток, который занимается единоборствами. Алексей, дескать, сделал юноше замечание, чтобы тот «не гонял на питбайке». В ответ он якобы набросился с кулаками несколько раз, сначала их разняли очевидцы, но подросток догнал парня и продолжил избивать.

Информация о нападении на молодого мужчину и его гибели официально не подтверждена и будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала о драке водителей в центре Ростова-на-Дону. Мужчины устроили разборки прямо на проезжей части.

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