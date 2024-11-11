Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области

К следующему утру у пациента упал гемоглобин. Ему провели операцию, но состояние так и не улучшилось. У парня открылось внутреннее кровотечение, из-за которого врачи повторно прооперировали его. Затем Алексея отвезли в Ростов, где он умер 17 августа.