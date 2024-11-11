Отец заявил о смерти сына-инвалида, которого жестоко избили в Ростовской области

Posted 11 ноября, 11:36
Published 11 ноября, 11:36
Modified 11 ноября, 11:38
Updated 11 ноября, 11:38
Трагедия случилась еще в августе, но известно о ней стало только сейчас. Александр Трапезников рассказал, что его сын, инвалид 1 группы, 12 августа вернулся избитым после вечерней прогулки.
— В девять часов пришел домой, вся голова опухшая, за живот держится. Ему плохо, — цитирует «РЕН ТВ» отца умершего.
Родитель тут же повез сына в приемное отделение в Сальске. К этому моменту Алексею стало еще хуже: он не смог ходить. После обследования на КТ выяснилось, что у пострадавшего ушиб поджелудочной железы.
К следующему утру у пациента упал гемоглобин. Ему провели операцию, но состояние так и не улучшилось. У парня открылось внутреннее кровотечение, из-за которого врачи повторно прооперировали его. Затем Алексея отвезли в Ростов, где он умер 17 августа.
По словам родственника, сына избил подросток, который занимается единоборствами. Алексей, дескать, сделал юноше замечание, чтобы тот «не гонял на питбайке». В ответ он якобы набросился с кулаками несколько раз, сначала их разняли очевидцы, но подросток догнал парня и продолжил избивать.
Информация о нападении на молодого мужчину и его гибели официально не подтверждена и будет уточняться.
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