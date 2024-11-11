Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

Posted 11 ноября, 19:30
Published 11 ноября, 19:30
Modified 11 ноября, 19:32
Updated 11 ноября, 19:32
Авария произошла 11 ноября около 11:30 мск. По предварительной информации, 23-летний парень за рулем Toyota Camry ехал по улице Нариманова. В районе дома №82/51 (кольцо в районе проспекта Михаила Нагибина) подросток на электросамокате двигался по «зебре» на зеленый сигнал светофора.
Водитель не успел остановиться, и на скорости сбил парня. От удара тот отлетел в сторону.
— В результате ДТП 16-летнего пострадавшего доставили в больницу, — добавили в ГАИ по Ростовской области.
Ранее, 10 ноября в аварии погибла мать с 7-летней дочкой. Трагедия произошла на автодороге Константиновск — Тацинская.