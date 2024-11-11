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Posted 11 ноября, 19:30

Published 11 ноября, 19:30

Modified 11 ноября, 19:32

Updated 11 ноября, 19:32

Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

11 ноября 2024, 19:30
Фото: ГАИ по Ростовской области. Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону
Водитель легковушки сбил подростка на самокате в Ростове. С травмами 16-летнего парня доставили в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 ноября около 11:30 мск. По предварительной информации, 23-летний парень за рулем Toyota Camry ехал по улице Нариманова. В районе дома №82/51 (кольцо в районе проспекта Михаила Нагибина) подросток на электросамокате двигался по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Водитель не успел остановиться, и на скорости сбил парня. От удара тот отлетел в сторону.

Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
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— В результате ДТП 16-летнего пострадавшего доставили в больницу, — добавили в ГАИ по Ростовской области.

Ранее, 10 ноября в аварии погибла мать с 7-летней дочкой. Трагедия произошла на автодороге Константиновск — Тацинская.

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