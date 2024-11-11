Подросток попал в больницу после ДТП в Ростове-на-Дону

Авария произошла 11 ноября около 11:30 мск. По предварительной информации, 23-летний парень за рулем Toyota Camry ехал по улице Нариманова. В районе дома №82/51 (кольцо в районе проспекта Михаила Нагибина) подросток на электросамокате двигался по «зебре» на зеленый сигнал светофора.