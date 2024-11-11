Полмиллиарда потратят в Ростове на «умные» остановки с Wi-Fi и электронным табло

Posted 11 ноября, 13:01
Published 11 ноября, 13:01
Modified 11 ноября, 13:03
Updated 11 ноября, 13:03
Проект оценили в 514,4 миллиона рублей. Концессионное соглашение власти подписали со столичной компанией ООО «АПР-Сити/ТВД» на 15 лет. Она стала единственным участником конкурсного предложения.
Концессия предполагает создание 450 «умных» остановок. Устанавливать их будут в течение пяти лет. В первый год действия соглашения в Ростове появится 50 таких остановок. В последующие четыре года — по 100.
Предполагается, что остановки будут служить по меньшей мере шесть лет. Их обещают оборудовать камерами наблюдения, Wi-Fi, электронным табло и кнопкой для вызова экстренных служб.
Тем временем в Ростове не могут решить проблемы с обычными остановками. Так, на улице Ленина уже полгода не могут восстановить крытую остановку с лавочкой и урной. Дело дошло до прокуратуры.