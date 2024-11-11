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Posted 11 ноября, 13:01

Published 11 ноября, 13:01

Modified 11 ноября, 13:03

Updated 11 ноября, 13:03

Полмиллиарда потратят в Ростове на «умные» остановки с Wi-Fi и электронным табло

Полмиллиарда потратят в Ростове на «умные» остановки с Wi-Fi и электронным табло

11 ноября 2024, 13:01
Фото: Unsplash. Полмиллиарда потратят в Ростове на «умные» остановки с Wi-Fi и электронным табло

В Ростове-на-Дону установят 450 «умных» остановок с Wi-Fi и электронным табло

В Ростове-на-Дону заключили концессионное соглашение по 450 «умным остановкам», сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Проект оценили в 514,4 миллиона рублей. Концессионное соглашение власти подписали со столичной компанией ООО «АПР-Сити/ТВД» на 15 лет. Она стала единственным участником конкурсного предложения.

Концессия предполагает создание 450 «умных» остановок. Устанавливать их будут в течение пяти лет. В первый год действия соглашения в Ростове появится 50 таких остановок. В последующие четыре года — по 100.

Предполагается, что остановки будут служить по меньшей мере шесть лет. Их обещают оборудовать камерами наблюдения, Wi-Fi, электронным табло и кнопкой для вызова экстренных служб.

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Тем временем в Ростове не могут решить проблемы с обычными остановками. Так, на улице Ленина уже полгода не могут восстановить крытую остановку с лавочкой и урной. Дело дошло до прокуратуры.

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