rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 07:37

Published 11 ноября, 07:37

Modified 11 ноября, 07:39

Updated 11 ноября, 07:39

Президент ФК «Ростов» прокомментировал отставку Валерия Карпина

Президент ФК «Ростов» высказался об отставке главного тренера Валерия Карпина

11 ноября 2024, 07:37
Фото: ФК «Ростов». Президент ФК «Ростов» прокомментировал отставку Валерия Карпина

Президент ФК «Ростов» заявил, что не общался с Карпиным по поводу отставки

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал желание Валерия Карпина уйти в отставку. Свое мнение он высказал в ходе пресс-конференции.

По словам президента донского ФК, наставник «желто-синих» не говорил с ним о том, что собирается уйти с должности.

— Людей всегда разные мысли посещают. Карпин — главный тренер «Ростова». Насчет отставки я с ним не общался, — цитирует «РБ Спорт» Арутюнянца.
«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»
Узнать подробнее

Как сообщала RostovGazeta, тренер заявил на одной из пресс-конференций о том, что у него бывают мысли уйти с должности. Однако он не обсуждал их с руководством. Некоторые связывали такой ответ с серией без побед — «Ростов» не выигрывал два месяца подряд на тот момент. Однако Карпин объяснил, что эти мысли появляются не из-за работы.

Читайте также:
После шестого поражения «Ростова» Карпин признался, что хочет уйти в отставку«Ничего не значит»: Карпин сообщил, почему не доволен долгожданной победой «Ростова»Тренер ФК «Динамо» выругался матом после ничьей с «Ростовом»
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Футбол#Ростов#Отставка#Тренер#Президент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика