Президент ФК «Ростов» высказался об отставке главного тренера Валерия Карпина

Как сообщала RostovGazeta, тренер заявил на одной из пресс-конференций о том, что у него бывают мысли уйти с должности. Однако он не обсуждал их с руководством. Некоторые связывали такой ответ с серией без побед — «Ростов» не выигрывал два месяца подряд на тот момент. Однако Карпин объяснил, что эти мысли появляются не из-за работы.