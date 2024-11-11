Президент ФК «Ростов» высказался об отставке главного тренера Валерия Карпина

Posted 11 ноября, 07:37
Published 11 ноября, 07:37
Modified 11 ноября, 07:39
Updated 11 ноября, 07:39
По словам президента донского ФК, наставник «желто-синих» не говорил с ним о том, что собирается уйти с должности.
— Людей всегда разные мысли посещают. Карпин — главный тренер «Ростова». Насчет отставки я с ним не общался, — цитирует «РБ Спорт» Арутюнянца.
Как сообщала RostovGazeta, тренер заявил на одной из пресс-конференций о том, что у него бывают мысли уйти с должности. Однако он не обсуждал их с руководством. Некоторые связывали такой ответ с серией без побед — «Ростов» не выигрывал два месяца подряд на тот момент. Однако Карпин объяснил, что эти мысли появляются не из-за работы.