Редакция LIFE doc представила фильм «Куба. Остров свободы»

Чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли рассказал, что в пакет сотрудничества государств входит много проектов. Одним из них является завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», расположенный в Гаване. Это предприятие считается одним из самых старых на Кубе и было реконструировано еще в советский период. Тем не менее возникла необходимость в новой модернизации, первый этап которой был успешно завершен в прошлом году. Реконструкция завода осуществляется с участием российских специалистов и за счет российских заемных средств. Кроме того, Россия предоставляет Кубе 100 стипендий каждый год для обучения в российских вузах.