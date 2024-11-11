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Posted 11 ноября, 12:34

Published 11 ноября, 12:34

Modified 11 ноября, 12:36

Updated 11 ноября, 12:36

Редакция LIFE doc представила фильм «Куба. Остров свободы»

Редакция LIFE doc представила фильм «Куба. Остров свободы»

11 ноября 2024, 12:34
Фото: LIFE.
В новом фильме из цикла «Новый мир» рассказывается об отношениях России и Кубы — об исторических, культурных, экономических и личных связях двух стран, а также совместно реализуемых проектах и инициативах, направленных на укрепление многополярного мира.

На протяжении долгого времени Россия и Куба оказывали друг другу поддержку. Куба была значимым стратегическим партнером Советского Союза, и в советский период страна регулярно получала необходимые вещи и продукты и помощь в строительстве инфраструктурных объектов. Несмотря на распад СССР и последующую перестройку, российско-кубинские отношения сохранили теплоту и доверительность. В настоящее время Россия и Куба активно восстанавливают и укрепляют эти связи.

Профессор Гаванского университета Оскар Хулиан Вильяр Барросо подчеркнул, что есть значительный потенциал в схожести менталитетов и влиянии России, которое порой недооценивается даже самими россиянами. Он отметил, что все зависит от волевого политического решения — взять и создать новый мир.

В настоящее время особое внимание уделяется укреплению торгово-экономического и научно-технического сотрудничества. Фильм также рассказывает о помощи, которую Россия оказывает Кубе для преодоления последствий экономической блокады со стороны Соединенных Штатов Америки.

Чрезвычайный и полномочный посол России на Кубе Виктор Коронелли рассказал, что в пакет сотрудничества государств входит много проектов. Одним из них является завод «Антильяна де Асеро им. Хосе Марти», расположенный в Гаване. Это предприятие считается одним из самых старых на Кубе и было реконструировано еще в советский период. Тем не менее возникла необходимость в новой модернизации, первый этап которой был успешно завершен в прошлом году. Реконструкция завода осуществляется с участием российских специалистов и за счет российских заемных средств. Кроме того, Россия предоставляет Кубе 100 стипендий каждый год для обучения в российских вузах.

Авторы фильма рассказали и о туризме, который является одним из основных источников, поддерживающих кубинскую экономику. В прошлом году Кубу посетило 185 тысяч россиян. Несмотря на длительный 13-часовой перелет, жители России стремятся насладиться великолепными пляжами этого острова. Уникальный эклектичный облик Кубы сложился в результате смешения традиций СССР, Испании и США.

Дополнительную информацию о российско-кубинских отношениях можно получить из документального фильма «Куба. Остров свободы» документального цикла «Новый мир».

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