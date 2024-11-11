Риелторы советуют искать «доноров» покупателям жилья в ипотеку в Ростове-на-Дону

Однако из десяти опрошенных риелторов Ростова только у одного, после повышения ключевой ставки до 21%, заключена сделка на оформление ипотеки — под 25% с первоначальным взносом за жилье 50%. Причем в данном случае, у покупателей на руках была половина от стоимости от квартиры.