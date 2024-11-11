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Posted 11 ноября, 07:08

Published 11 ноября, 07:08

Modified 11 ноября, 07:10

Updated 11 ноября, 07:10

Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня покупают жилье в Ростове

Риелторы советуют искать «доноров» покупателям жилья в ипотеку в Ростове-на-Дону

11 ноября 2024, 07:08
Фото: rostovgazeta.ru. Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня покупают жилье в Ростове

Риелтор Загоренко рассказала, как сегодня покупают жилье в Ростове

Сюжет
Эксклюзив
Число покупателей жилья в Ростове заметно снизилось после повышения ключевой ставки, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Сколько стоит жилье в Ростове

Напомним, что по информации СМИ, цены на новостройки в донской столице практически перестали расти.

Однако из десяти опрошенных риелторов Ростова только у одного, после повышения ключевой ставки до 21%, заключена сделка на оформление ипотеки — под 25% с первоначальным взносом за жилье 50%. Причем в данном случае, у покупателей на руках была половина от стоимости от квартиры.

«Стройматериалы дорожают. Раньше практически каждый месяц цена на квартиры поднималась примерно на 10%, а то и выше. Сейчас рост цен тоже есть, но он совсем небольшой», — отмечает Елена Загоренко.

Сегодня, по словам собеседницы, самое дешевое жилье в Ростове можно купить за 2,8 миллиона рублей. Но это будет полностью «убитая» гостинка. Стоимость самой недорогой квартиры в новостройке обойдется примерно в 4,2 миллиона рублей.

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Сколько денег требуется

Мало у кого в наличии есть полностью вся сумма на покупку жилья. После повышения ключевой ставки ЦБ, ставка годовых в банках достигла 25%. А первоначальный взнос может достигать 50% от стоимости квартиры.

«В среднем, первоначальный взнос по вторичному жилью составляет 30%. То есть при стоимости квартиры в 4,3 миллиона рублей, сумма первоначального взноса будет свыше 1,2 миллиона. Ежемесячный платеж ипотеки для обычного человека составит 63,9 тысячи рублей на 30 лет. Если речь идет о семейной ипотеке, то сумма ежемесячного платежа будет свыше 18 тысяч рублей», — уточняет риелтор.

По словам собеседницы, для одобрения ипотеки минимальный порог дохода у покупателя должен быть порядка 130 тысяч рублей.

По словам собеседницы, для одобрения ипотеки минимальный порог дохода у покупателя должен быть порядка 130 тысяч рублей.По словам собеседницы, для одобрения ипотеки минимальный порог дохода у покупателя должен быть порядка 130 тысяч рублей.
По словам собеседницы, для одобрения ипотеки минимальный порог дохода у покупателя должен быть порядка 130 тысяч рублей.. Фото: Unsplash/tfcygv79
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Риелтор напоминает, что ростовчанам не следует забывать о возможности донорской ипотеки.

«Для этого можно найти человека, который подходит под условия семейной ипотеки, но не планирует приобретать жилье и не покупал квартиру в течение года. Он может подарить свое право на семейную ипотеку другому лицу, и стать его созаемщиком», — объясняет Елена Загоренко.

По словам собеседницы, донорская ипотека — это прекрасный способ, чтобы приобрести жилье по условиям семейной ипотеки.

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Также, как добавляет эксперт, в Ростове уже есть застройщик, который первые два года предоставляет субсидированную ставку.

«Первые два года люди будут платить пониженную ставку, а потом переходят на обычную, процентную. Дело в том, что столь высокой ставка не будет всегда. При ее снижении, купившие квартиру смогут сделать рефинансирование», — уточняет риелтор.

Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростове можно купить самое дешевое жилье.

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