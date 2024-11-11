Риелторы советуют искать «доноров» покупателям жилья в ипотеку в Ростове-на-Дону

Posted 11 ноября, 07:08
Published 11 ноября, 07:08
Modified 11 ноября, 07:10
Updated 11 ноября, 07:10
Напомним, что по информации СМИ, цены на новостройки в донской столице практически перестали расти.
Однако из десяти опрошенных риелторов Ростова только у одного, после повышения ключевой ставки до 21%, заключена сделка на оформление ипотеки — под 25% с первоначальным взносом за жилье 50%. Причем в данном случае, у покупателей на руках была половина от стоимости от квартиры.
«Стройматериалы дорожают. Раньше практически каждый месяц цена на квартиры поднималась примерно на 10%, а то и выше. Сейчас рост цен тоже есть, но он совсем небольшой», — отмечает Елена Загоренко.
Сегодня, по словам собеседницы, самое дешевое жилье в Ростове можно купить за 2,8 миллиона рублей. Но это будет полностью «убитая» гостинка. Стоимость самой недорогой квартиры в новостройке обойдется примерно в 4,2 миллиона рублей.
Мало у кого в наличии есть полностью вся сумма на покупку жилья. После повышения ключевой ставки ЦБ, ставка годовых в банках достигла 25%. А первоначальный взнос может достигать 50% от стоимости квартиры.
«В среднем, первоначальный взнос по вторичному жилью составляет 30%. То есть при стоимости квартиры в 4,3 миллиона рублей, сумма первоначального взноса будет свыше 1,2 миллиона. Ежемесячный платеж ипотеки для обычного человека составит 63,9 тысячи рублей на 30 лет. Если речь идет о семейной ипотеке, то сумма ежемесячного платежа будет свыше 18 тысяч рублей», — уточняет риелтор.
По словам собеседницы, для одобрения ипотеки минимальный порог дохода у покупателя должен быть порядка 130 тысяч рублей.
Риелтор напоминает, что ростовчанам не следует забывать о возможности донорской ипотеки.
«Для этого можно найти человека, который подходит под условия семейной ипотеки, но не планирует приобретать жилье и не покупал квартиру в течение года. Он может подарить свое право на семейную ипотеку другому лицу, и стать его созаемщиком», — объясняет Елена Загоренко.
По словам собеседницы, донорская ипотека — это прекрасный способ, чтобы приобрести жилье по условиям семейной ипотеки.
Также, как добавляет эксперт, в Ростове уже есть застройщик, который первые два года предоставляет субсидированную ставку.
«Первые два года люди будут платить пониженную ставку, а потом переходят на обычную, процентную. Дело в том, что столь высокой ставка не будет всегда. При ее снижении, купившие квартиру смогут сделать рефинансирование», — уточняет риелтор.
Ранее RostovGazeta выясняла, где в Ростове можно купить самое дешевое жилье.