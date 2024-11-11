Сезон мощных ливней надвигается на Ростов-на-Дону

Posted 11 ноября, 16:58
Published 11 ноября, 16:58
Modified 11 ноября, 16:58
Updated 11 ноября, 16:58
В ближайшие дни город накроют осадки. Дожди придут в Ростов 15 ноября и будут длиться практически до начала декабря. В отдельные дни в городе пройдут ливни или дожди со снегом.
Температура воздуха составит +6 — +10 градусов днём и +3 — +4 градуса ночью. Скорость ветра будет умеренная — до четырёх метров в секунду. По утрам и вечером возможны туманы.
Тем временем в других частях Ростовской области синоптики прогнозируют морозы до -5 градусов. Местами скорость ветра вырастет до 11 метров в секунду.
Ранее стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону. Вероятно, она совпадёт в этом году с календарной.