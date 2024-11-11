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Posted 11 ноября, 16:58

Published 11 ноября, 16:58

Modified 11 ноября, 16:58

Updated 11 ноября, 16:58

Продолжительные дожди прогнозируются в Ростове-на-Дону

Сезон мощных ливней надвигается на Ростов-на-Дону

11 ноября 2024, 16:58
Фото: 1MI. Продолжительные дожди прогнозируются в Ростове-на-Дону
Продолжительные дожди прогнозируются в Ростове-на-Дону, сообщили синоптики.

В ближайшие дни город накроют осадки. Дожди придут в Ростов 15 ноября и будут длиться практически до начала декабря. В отдельные дни в городе пройдут ливни или дожди со снегом.

Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре
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Температура воздуха составит +6 — +10 градусов днём и +3 — +4 градуса ночью. Скорость ветра будет умеренная — до четырёх метров в секунду. По утрам и вечером возможны туманы.

Тем временем в других частях Ростовской области синоптики прогнозируют морозы до -5 градусов. Местами скорость ветра вырастет до 11 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда наступит климатическая зима в Ростове-на-Дону. Вероятно, она совпадёт в этом году с календарной.

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