Штрафы могут ввести в Ростове за прием ставок от детей и алиментщиков

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Инициатива ввести штраф за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных, в том числе и в Ростовской области, правильная. Но ее нужно расширять, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.