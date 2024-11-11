Штрафы могут ввести в Ростове за прием ставок от детей и алиментщиков

Posted 11 ноября, 11:44
Published 11 ноября, 11:44
Modified 11 ноября, 11:46
Updated 11 ноября, 11:46
Напомним, что законопроект предлагает штрафовать организаторов бизнеса за прием ставок от несовершеннолетних детей, алиментщиков и недееспособных. Размер штрафа будет достигать одного миллиона рублей.
«Инициатива правильная и хорошая. Вероятно, что для эффективного и рационального соблюдения заявленных законопроектом задач, потребуются ограничения на подобные ресурсы», — отмечает Владислав Махмудов.
Собеседник объясняет, что тем «профессиональным игрокам», которые не мыслят свою жизнь без ставок, придется проходить соответствующую регистрацию наподобие «паспорта болельщика».
«Однако идентификация категорий лиц, которые намереваются сделать ставку, вызывает вопросы. Видимо, владельцев подобных организаций обяжут направлять запрос в соответствующие инстанции? Но получение на него ответа маловероятно, ведь здесь затрагиваются персональные данные», — констатирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчанам защититься от утечки персональных данных.