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Posted 11 ноября, 11:44

Published 11 ноября, 11:44

Modified 11 ноября, 11:46

Updated 11 ноября, 11:46

Штраф введут в Ростове за прием ставок от детей, алиментщиков и недееспособных

Штрафы могут ввести в Ростове за прием ставок от детей и алиментщиков

11 ноября 2024, 11:44
Фото: freepik. Штраф введут в Ростове за прием ставок от детей, алиментщиков и недееспособных
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Эксклюзив
Инициатива ввести штраф за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных, в том числе и в Ростовской области, правильная. Но ее нужно расширять, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

Напомним, что законопроект предлагает штрафовать организаторов бизнеса за прием ставок от несовершеннолетних детей, алиментщиков и недееспособных. Размер штрафа будет достигать одного миллиона рублей.

«Инициатива правильная и хорошая. Вероятно, что для эффективного и рационального соблюдения заявленных законопроектом задач, потребуются ограничения на подобные ресурсы», — отмечает Владислав Махмудов.

Собеседник объясняет, что тем «профессиональным игрокам», которые не мыслят свою жизнь без ставок, придется проходить соответствующую регистрацию наподобие «паспорта болельщика».

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«Однако идентификация категорий лиц, которые намереваются сделать ставку, вызывает вопросы. Видимо, владельцев подобных организаций обяжут направлять запрос в соответствующие инстанции? Но получение на него ответа маловероятно, ведь здесь затрагиваются персональные данные», — констатирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как ростовчанам защититься от утечки персональных данных.

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