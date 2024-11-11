Сразу три улицы перекрыли в Ростове с 11 ноября из-за коммунальщиков

Posted 11 ноября, 12:26
Published 11 ноября, 12:26
Modified 11 ноября, 12:28
Updated 11 ноября, 12:28
Так, с 11 ноября перекрыли движение по Привокзальной улице возле моста Стачки (северный съезд). Там будут вести работы на ливнёвой канализации. Ограничение продлится один месяц.
До 20 декабря проехать не получится по Таманскому переулку в районе улицы Нансена. Там сорвали сроки работ на канализации.
Наконец, с 11 ноября на месяц полностью закрыта улица Водников на участке от пересечения с Нансена до дома №5. Причина ограничения — ремонт ливнёвой канализации.
Ранее сообщалось, что на месяц ограничат движение в Нахичевани в Ростове-на-Дону.