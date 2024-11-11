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Posted 11 ноября, 12:26

Published 11 ноября, 12:26

Modified 11 ноября, 12:28

Updated 11 ноября, 12:28

Сразу три улицы перекрыли в Ростове с 11 ноября из-за коммунальщиков

Сразу три улицы перекрыли в Ростове с 11 ноября из-за коммунальщиков

11 ноября 2024, 12:26
Фото: 1MI. Сразу три улицы перекрыли в Ростове с 11 ноября из-за коммунальщиков
На месяц ограничат движение транспорта в Ростове-на-Дону на трёх улицах, сообщили в администрации города.

Так, с 11 ноября перекрыли движение по Привокзальной улице возле моста Стачки (северный съезд). Там будут вести работы на ливнёвой канализации. Ограничение продлится один месяц.

До 20 декабря проехать не получится по Таманскому переулку в районе улицы Нансена. Там сорвали сроки работ на канализации.

В Ростове-на-Дону ограничат движение автомобилей по Таганрогской
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Наконец, с 11 ноября на месяц полностью закрыта улица Водников на участке от пересечения с Нансена до дома №5. Причина ограничения — ремонт ливнёвой канализации.

Ранее сообщалось, что на месяц ограничат движение в Нахичевани в Ростове-на-Дону.

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