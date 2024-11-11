Средний платеж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей

Posted 11 ноября, 08:10
Published 11 ноября, 08:10
Modified 11 ноября, 08:12
Updated 11 ноября, 08:12
График платежей по России составила «РИА Новости» к 11 ноября. По данным издания, в Ростовской области берут в среднем 3,4 миллиона рублей в ипотеку. И выплачивают ежемесячно около 71 тысячи рублей, что сопоставимо с 70% от двух зарплат. По доступности жилья донской край занял 60 место из 85 возможных.
При этом среди регионов ЮФО в Ростовской области не самые высокие платежи. Ниже, чем на Дону, они оказались только в Волгоградской (65,4 тысячи) и Астраханской (65,9 тысячи) областях. Правда, там и средние зарплаты меньше, чем в нашем регионе. У них 58 и 48 места соответственно по доступности жилья.
Больше всего ежемесячно платят в Калмыкии. В отличие от соседних регионов там берут сразу почти пять миллионов рублей. И гасят ипотечный кредит примерно по 103 тысячи в месяц. Республика разместилась на самой последней строчке в списке по доступности жилья.
Ранее RostovGazeta рассказывала, как покупают жилье в донской столице и что важно учитывать при такой покупке.