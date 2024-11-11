Средний платеж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей

При этом среди регионов ЮФО в Ростовской области не самые высокие платежи. Ниже, чем на Дону, они оказались только в Волгоградской (65,4 тысячи) и Астраханской (65,9 тысячи) областях. Правда, там и средние зарплаты меньше, чем в нашем регионе. У них 58 и 48 места соответственно по доступности жилья.