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Posted 11 ноября, 08:10

Published 11 ноября, 08:10

Modified 11 ноября, 08:12

Updated 11 ноября, 08:12

Ежемесячный платеж по ипотеке достиг 70 тысяч рублей в Ростовской области

Средний платеж по ипотеке в Ростовской области перевалил за 70 тысяч рублей

11 ноября 2024, 08:10
Фото: Unsplash. Ежемесячный платеж по ипотеке достиг 70 тысяч рублей в Ростовской области
В Ростовской области, как и по всей России, растет ипотечный ежемесячный платеж. По данным за 2024 год, на оплату кредита за жилье уйдет 70% двух зарплат. Вероятно, речь идет о паре, которая решила приобрести долевое имущество.

График платежей по России составила «РИА Новости» к 11 ноября. По данным издания, в Ростовской области берут в среднем 3,4 миллиона рублей в ипотеку. И выплачивают ежемесячно около 71 тысячи рублей, что сопоставимо с 70% от двух зарплат. По доступности жилья донской край занял 60 место из 85 возможных.

При этом среди регионов ЮФО в Ростовской области не самые высокие платежи. Ниже, чем на Дону, они оказались только в Волгоградской (65,4 тысячи) и Астраханской (65,9 тысячи) областях. Правда, там и средние зарплаты меньше, чем в нашем регионе. У них 58 и 48 места соответственно по доступности жилья.

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Больше всего ежемесячно платят в Калмыкии. В отличие от соседних регионов там берут сразу почти пять миллионов рублей. И гасят ипотечный кредит примерно по 103 тысячи в месяц. Республика разместилась на самой последней строчке в списке по доступности жилья.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как покупают жилье в донской столице и что важно учитывать при такой покупке.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ипотека#Зарплата#ЮФО#Волгоградская область#Жилье#Калмыкия#Астраханская область
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