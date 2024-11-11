Стала известна причина в пышки и ЧП на электросетях в Ростове-на-Дону

Posted 11 ноября, 19:16
Published 11 ноября, 19:16
Modified 11 ноября, 19:18
Updated 11 ноября, 19:18
— После падения на ЛЭП (прим. — линия электропередачи) дерево загорелось. Возгорания на питающей линию подстанции не было, — уточнили в ресурсоснабжающей компании.
Очевидцы при этом сообщали в соцсетях о взрыве и пожаре на трансформаторе.
В настоящее время потребителей подключают к резервным схемам питания. Глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что электроснабжение восстановили уже восьми из десяти тысяч жителей, оставшихся без света. Полностью вернуть электричество обещают через несколько часов.