Стала известна причина в пышки и ЧП на электросетях в Ростове-на-Дону

В настоящее время потребителей подключают к резервным схемам питания. Глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что электроснабжение восстановили уже восьми из десяти тысяч жителей, оставшихся без света. Полностью вернуть электричество обещают через несколько часов.