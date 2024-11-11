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Posted 11 ноября, 19:16

Published 11 ноября, 19:16

Modified 11 ноября, 19:18

Updated 11 ноября, 19:18

Причиной ЧП на электросети в Ростове стало спиленное дерево

Стала известна причина в пышки и ЧП на электросетях в Ростове-на-Дону

11 ноября 2024, 19:16
Фото: 1MI. Причиной ЧП на электросети в Ростове стало спиленное дерево

Причиной ЧП на электросети в Ростове стало спиленное дерево

Пожар на электросети в Пролетарском районе Ростова произошел из-за упавшего дерева. Как сообщают Россети Юг, сторонние лица спилили растение, и оно рухнуло на провода.
— После падения на ЛЭП (прим. — линия электропередачи) дерево загорелось. Возгорания на питающей линию подстанции не было, — уточнили в ресурсоснабжающей компании.

Очевидцы при этом сообщали в соцсетях о взрыве и пожаре на трансформаторе.

Массовые отключения света планируются в Ростове-на-Дону с 11 ноября
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В настоящее время потребителей подключают к резервным схемам питания. Глава администрации Алексей Логвиненко добавил, что электроснабжение восстановили уже восьми из десяти тысяч жителей, оставшихся без света. Полностью вернуть электричество обещают через несколько часов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ЧП#Электричество#Нет света#ЧП в Ростове#Провода
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