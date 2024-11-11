Стало известно, когда сливочное масло подешевеет в Ростовской области

Posted 11 ноября, 06:47
Published 11 ноября, 06:47
Modified 11 ноября, 06:49
Updated 11 ноября, 06:49
По данным Ростовстата, в конце октября средняя стоимость килограмма сливочного масла достигла 947,16 рубля.
«В октябре ФАС начала проверку по росту стоимости цен на масло, и, согласно отчетам производителей, повысилась стоимость закупки основных ингредиентов масла — молока и молочных жиров», — объясняет Леонид Стрельников.
По его мнению, росту цен на масло предшествует удорожание целого ряда факторов по всей цепочке производства.
«Повысилась стоимость логистики, топливно-энергетических ресурсов, медикаментов и корма для скота, закупки технического оборудования и его ремонта. Часть из перечисленного может изменяться в цене сезонно, а часть зависит от санкций», — говорит экономист.
По его мнению, цены на сливочное масло в регионе могут быть урегулированы и даже снижены при соблюдении нескольких условий: увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства молока, сезонное снижение цен на корма и энергетические ресурсы.
«Этот процесс небыстрый, может занять несколько месяцев. Но при избытке сырья, его закупочная стоимость неизбежно упадет», — замечает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, где в Ростовской области сливочное масло дешевле.