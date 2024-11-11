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Posted 11 ноября, 17:59

Published 11 ноября, 17:59

Modified 11 ноября, 17:59

Updated 11 ноября, 17:59

Пожар полыхает в Нахичевани после взрыва трансформатора

«Так страшно ещё не было»: пожар полыхает в Нахичевани после взрыва трансформатора

11 ноября 2024, 17:59
Фото: для иллюстрации. 1MI. Пожар полыхает в Нахичевани после взрыва трансформатора

Пожар полыхает в Нахичевани после взрыва трансформатора

В Ростове обесточены дома в Пролетарском районе после взрыва трансформатора, подробностями ЧП делятся в соцсетях жители.

Поздно вечером 11 ноября жителей восточной части города напугали звуки хлопков и яркие вспышки в небе. Взрыв произошёл на трансформаторе между Нахичеванью и Александровкой, на 45-й Линии. Без света оказались десять тысяч человек.

«Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы», — пояснил Алексей Логвиненко.

Территория рядом с трансформатором охвачена огнём. На место выехали спасатели и медики.

«Так страшно ещё не было. Очень громко было. Свет в небе на миг как днём был», — пишут в соцсетях ростовчане.

После ликвидации пожара специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам.

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