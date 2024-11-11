«Так страшно ещё не было»: пожар полыхает в Нахичевани после взрыва трансформатора

Posted 11 ноября, 17:59
Published 11 ноября, 17:59
Modified 11 ноября, 17:59
Updated 11 ноября, 17:59
Поздно вечером 11 ноября жителей восточной части города напугали звуки хлопков и яркие вспышки в небе. Взрыв произошёл на трансформаторе между Нахичеванью и Александровкой, на 45-й Линии. Без света оказались десять тысяч человек.
«Отключилась электроэнергия по ул. Советской, с 1 по 45 Линии и часть 40-Летия Победы», — пояснил Алексей Логвиненко.
Территория рядом с трансформатором охвачена огнём. На место выехали спасатели и медики.
«Так страшно ещё не было. Очень громко было. Свет в небе на миг как днём был», — пишут в соцсетях ростовчане.
После ликвидации пожара специалисты оценят степень повреждения электрокабеля и приступят к ремонтным работам.