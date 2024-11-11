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Posted 11 ноября, 14:59

Published 11 ноября, 14:59

Modified 11 ноября, 15:01

Updated 11 ноября, 15:01

Общественник предупредил о росте цен в Ростове из-за повышения тарифа ж/д перевозок

Цены в Ростовской области вырастут еще больше из-за тарифа ж/д перевозок

11 ноября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney. Общественник предупредил о росте цен в Ростове из-за повышения тарифа ж/д перевозок
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Эксклюзив
Повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки приведет к росту цен на товары и продовольствие в Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель общественной организации Владислав Махмудов.

Напомним, что 1 декабря заработают новые тарифы на пассажирские и грузовые перевозки. Так, стоимость билетов на поезда увеличится на 11,6%, а тариф на грузоперевозки — на 13,8%.

«По моим наблюдениям, если сравнивать прошедший год и сегодня, то цена на железнодорожные билеты уже выросла практически на 100%, то есть в два раза. Это я ощутил на собственном опыте», — отмечает Владислав Махмудов.
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Однако, по словам собеседника, сервис никак не изменился. Не улучшился комфорт, не появились новые услуги, не сократилось время пребывания в пути.

«Качество обслуживания осталось прежним, а кое-где даже снизилось. Поэтому решение о повышении тарифа на железнодорожные перевозки принято, наверное, на волне всех изменений, которые присутствуют на финансовом рынке. Видимо, монополист тоже не хочет оставаться в стороне от роста цен — обоснование может быть только такое», — делится мнением эксперт.

Собеседник напоминает, что часть территорий нашей страны, таких, как Ростов или Воронеж, лишены возможности авиасообщений. И в этих регионах повышение стоимости билетов на поезд вызывает дополнительные вопросы.

По мнению эксперта, повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки повлечет за собой рост цен на продовольствие.

«Все это отразится на карманах потребителей. Особенно сегодня, когда люди начинают потихоньку запасаться под Новый год продуктами длительного срока хранения — икрой, консервами», — комментирует эксперт.
По мнению эксперта, повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки повлечет за собой рост цен на продовольствие.По мнению эксперта, повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки повлечет за собой рост цен на продовольствие.
По мнению эксперта, повышение тарифа на железнодорожные грузоперевозки повлечет за собой рост цен на продовольствие.. Фото: 1MI
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Общественник предполагает, что икра и консервы, фрукты и овощи, которые из-за рубежа перевозятся морским путем, возможно даже картошка, непременно взлетят в цене.

«А на этой волне и все остальные посчитают необходимым поднять цены, обосновывая, что цены на все растут», — резюмирует собеседник.
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