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Posted 11 ноября, 18:30

Published 11 ноября, 18:30

Modified 11 ноября, 18:32

Updated 11 ноября, 18:32

Алексей Логвиненко рассказал, почему 10 тысяч ростовчан остались без света

В Ростове без света остались минимум 10 тыс жителей. Когда включат электричество

11 ноября 2024, 18:30
Фото: 1MI. Алексей Логвиненко рассказал, почему 10 тысяч ростовчан остались без света

Алексей Логвиненко рассказал, почему 10 тысяч ростовчан остались без света

Вечером 11 ноября почти целый район Ростова остался без электричества. Глава администрации объяснил, почему обесточили дома, а в энергоснабжающей организации рассказали, когда включат свет.

Причиной отключения электричества стала аварийная ситуация на высоковольтной линии проводов на улице 45-й линии. По словам очевидцев, на трансформаторе прогремел взрыв. В результате ЧП почти весь Пролетарский район остался без света.

Лампочки погасли в домах, расположенных в границах улицы Советской — 45-й линии (Нахичевань) и часть проспекта 40 лет Победы (Александровка). Всего без электричества оказались порядка 10 тысяч человек.

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— Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные, — добавил Алексей Логвиненко.

На место выехал новый замглавы города Станислав Марченко. Известно, что к ремонтным работам приступят только после ликвидации горения и оценки степени повреждения электрокабеля.

В Донэнерго на вопрос корреспондента RostovGazeta ответили, что электричество планируют вернуть через три или четыре часа.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Донэнерго#Авария#Электричество#Пролетарский район#Ростов#Горение
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