В Ростове без света остались минимум 10 тыс жителей. Когда включат электричество

Posted 11 ноября, 18:30
Published 11 ноября, 18:30
Modified 11 ноября, 18:32
Updated 11 ноября, 18:32
Причиной отключения электричества стала аварийная ситуация на высоковольтной линии проводов на улице 45-й линии. По словам очевидцев, на трансформаторе прогремел взрыв. В результате ЧП почти весь Пролетарский район остался без света.
Лампочки погасли в домах, расположенных в границах улицы Советской — 45-й линии (Нахичевань) и часть проспекта 40 лет Победы (Александровка). Всего без электричества оказались порядка 10 тысяч человек.
— Из-за порыва произошло возгорание, на месте работают пожарные, — добавил Алексей Логвиненко.
На место выехал новый замглавы города Станислав Марченко. Известно, что к ремонтным работам приступят только после ликвидации горения и оценки степени повреждения электрокабеля.
В Донэнерго на вопрос корреспондента RostovGazeta ответили, что электричество планируют вернуть через три или четыре часа.