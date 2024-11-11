Власти рассказали, что будет с землёй на Кривошлыковском, 4 в Ростове

Также в администрации рассказали, что проводят процедуру снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4.

Бывшие жильцы уничтоженной пятиэтажки пожаловались, что пустырь на месте дома превратился в огромную свалку мусора. Власти заверили, что убирают территорию «на регулярной основе». Убрать новые кучи мусора они пообещали на этой неделе.

Ранее сообщалось , что на месте снесённого дома собираются посадить деревья и цветы, а также создать дорожки и тротуары.

После этого они обещают «поднять вопрос» о выделении денег на благоустройство территории в следующем году.

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