Власти рассказали, что будет с землёй на Кривошлыковском, 4 в Ростове

Posted 11 ноября, 15:23
Published 11 ноября, 15:23
Modified 11 ноября, 15:24
Updated 11 ноября, 15:24
Бывшие жильцы уничтоженной пятиэтажки пожаловались, что пустырь на месте дома превратился в огромную свалку мусора. Власти заверили, что убирают территорию «на регулярной основе». Убрать новые кучи мусора они пообещали на этой неделе.
Также в администрации рассказали, что проводят процедуру снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4.
«Далее будет инициирован процесс изменения вида разрешённого использования земельного участка», — заявили чиновники.
После этого они обещают «поднять вопрос» о выделении денег на благоустройство территории в следующем году.
Ранее сообщалось, что на месте снесённого дома собираются посадить деревья и цветы, а также создать дорожки и тротуары.