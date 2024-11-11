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Posted 11 ноября, 15:23

Published 11 ноября, 15:23

Modified 11 ноября, 15:24

Updated 11 ноября, 15:24

В ноябре проводится процедура снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4

Власти рассказали, что будет с землёй на Кривошлыковском, 4 в Ростове

11 ноября 2024, 15:23
Фото: Архив. rostovgazeta.ru. В ноябре проводится процедура снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4
В ноябре проводится процедура снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4, сообщили в администрации Ростова.

Бывшие жильцы уничтоженной пятиэтажки пожаловались, что пустырь на месте дома превратился в огромную свалку мусора. Власти заверили, что убирают территорию «на регулярной основе». Убрать новые кучи мусора они пообещали на этой неделе.

Также в администрации рассказали, что проводят процедуру снятия с кадастрового учёта земельного участка по переулку Кривошлыковский, 4.

«Далее будет инициирован процесс изменения вида разрешённого использования земельного участка», — заявили чиновники.
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После этого они обещают «поднять вопрос» о выделении денег на благоустройство территории в следующем году.

Ранее сообщалось, что на месте снесённого дома собираются посадить деревья и цветы, а также создать дорожки и тротуары.

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