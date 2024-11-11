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Posted 11 ноября, 11:40

Published 11 ноября, 11:40

Modified 11 ноября, 11:43

Updated 11 ноября, 11:43

Врио губернатора оказался шокирован проблемами с мусором в Ростовской области

Врио губернатора Юрия Слюсаря озадачили проблемы с мусором в Ростовской области

11 ноября 2024, 11:40
Фото: 1MI. Врио губернатора оказался шокирован проблемами с мусором в Ростовской области

На первом оперативном совещании врио губернатора назвал главные проблемы дончан

Врио губернатора получил больше 10 тысяч обращений от жителей Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

На днях Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале, он попросил ростовчан рассказать о самых главных проблемах в области. Жители оставили больше десяти тысяч комментариев. Главные темы обращений: дороги, благоустройство, обращение с мусором и общественный транспорт.

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Прибывший из столицы Юрий Слюсарь заявил, что «недопустимо видеть в пятёрке проблемных вопросов вывоз мусора». Он попросил коллег подготовить доклады о главных проблемах, перечисленных жителями Ростовской области.

Также он попросил подчинённых дать информацию о работе промышленных предприятий, уровне безработицы и освоении бюджетных средств.

Ранее стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.

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