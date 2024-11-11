Врио губернатора Юрия Слюсаря озадачили проблемы с мусором в Ростовской области

Posted 11 ноября, 11:40
Published 11 ноября, 11:40
Modified 11 ноября, 11:43
Updated 11 ноября, 11:43
На днях Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале, он попросил ростовчан рассказать о самых главных проблемах в области. Жители оставили больше десяти тысяч комментариев. Главные темы обращений: дороги, благоустройство, обращение с мусором и общественный транспорт.
Прибывший из столицы Юрий Слюсарь заявил, что «недопустимо видеть в пятёрке проблемных вопросов вывоз мусора». Он попросил коллег подготовить доклады о главных проблемах, перечисленных жителями Ростовской области.
Также он попросил подчинённых дать информацию о работе промышленных предприятий, уровне безработицы и освоении бюджетных средств.
Ранее стало известно, кого из министров Слюсарь оставит в правительстве Ростовской области.