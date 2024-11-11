Врио губернатора Юрия Слюсаря озадачили проблемы с мусором в Ростовской области

На днях Юрий Слюсарь опубликовал свой первый пост в Telegram-канале, он попросил ростовчан рассказать о самых главных проблемах в области. Жители оставили больше десяти тысяч комментариев. Главные темы обращений: дороги, благоустройство, обращение с мусором и общественный транспорт.