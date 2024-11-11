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Posted 11 ноября, 17:40

Published 11 ноября, 17:40

Modified 11 ноября, 17:40

Updated 11 ноября, 17:40

В восточной части Ростова взорвался электротрансформатор

«Вспышка была на полнеба»: мощный взрыв трансформатора частично обесточил Ростов

11 ноября 2024, 17:40
Фото: 1MI. В восточной части Ростова взорвался электротрансформатор

Мощный взрыв трансформатора частично обесточил Ростов-на-Дону

В восточной части Ростова взорвался электротрансформатор, кадрами с места событий жители города делятся в соцсетях.

Взрыв электротрансформатора произошёл вечером 11 ноября. Жители Нахичевани сообщили, что услышали несколько мощных хлопков, после чего небо озарил яркий свет.

«Вспышка была на полнеба», — говорят жители.

В десятках домов в Нахичевани пропало электричество. Рядом с электротрансформатор разрастается пожар. На место происшествия выехали экстренные службы города.

Корреспонденту RostovGazeta в «Донэнерго» заявили, что электричества в домах Нахичевани ориентировочно не будет 3-4 часа.

Ранее массовое возгорание автомобилей произошло ночью во дворе высотки в Азове.

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