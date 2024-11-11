«Вспышка была на полнеба»: мощный взрыв трансформатора частично обесточил Ростов

Posted 11 ноября, 17:40
Published 11 ноября, 17:40
Modified 11 ноября, 17:40
Updated 11 ноября, 17:40
Взрыв электротрансформатора произошёл вечером 11 ноября. Жители Нахичевани сообщили, что услышали несколько мощных хлопков, после чего небо озарил яркий свет.
«Вспышка была на полнеба», — говорят жители.
В десятках домов в Нахичевани пропало электричество. Рядом с электротрансформатор разрастается пожар. На место происшествия выехали экстренные службы города.
Корреспонденту RostovGazeta в «Донэнерго» заявили, что электричества в домах Нахичевани ориентировочно не будет 3-4 часа.
Ранее массовое возгорание автомобилей произошло ночью во дворе высотки в Азове.