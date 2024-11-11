rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 14:04

Published 11 ноября, 14:04

Modified 11 ноября, 14:06

Updated 11 ноября, 14:06

Юноши за 40 тысяч от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области

Юноши за 40 тысяч от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области

11 ноября 2024, 14:04
Фото: УТ МВД России по СКФО. Юноши за 40 тысяч от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области
В Ростовской области задержаны двое парней, совершивших поджог на железнодорожном перегоне, сообщили в УТ МВД России по СКФО.

О ЧП сообщили на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово». Двое молодых людей подожгли релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки.

Силовики оперативно нашли преступников. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители посёлка Глубокий. Они рассказали, что указание совершить теракт им дал некий «куратор». За организацию поджога он обещал молодым людям 40 тысяч рублей. На «куратора» они вышли в соцсетях, когда искали работу.

«По словам задержанных, они нашли в социальных сетях предложение о работе расклейщиков объявлений, которые касались приёма на работу для демонтажа», — уточнили полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Юноши задержаны. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее местный житель получил реальный срок за поджог военкомата в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону грузовик КамАЗ сгорел на обочине дороги на Малиновского«Каждый раз видим уходящий Ростов»: интервью с экскурсоводом Марией Братолюбовой«Вы смотрите на какие-то серии»: Карпин высказался о череде провальных игр «Ростова»
#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Терроризм#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика