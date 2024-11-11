Юноши за 40 тысяч от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области

Posted 11 ноября, 14:04
Published 11 ноября, 14:04
Modified 11 ноября, 14:06
Updated 11 ноября, 14:06
О ЧП сообщили на железнодорожном перегоне станции «Глубокая-Погорелово». Двое молодых людей подожгли релейный шкаф, предназначенный для автоблокировки сигнальной установки.
Силовики оперативно нашли преступников. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители посёлка Глубокий. Они рассказали, что указание совершить теракт им дал некий «куратор». За организацию поджога он обещал молодым людям 40 тысяч рублей. На «куратора» они вышли в соцсетях, когда искали работу.
«По словам задержанных, они нашли в социальных сетях предложение о работе расклейщиков объявлений, которые касались приёма на работу для демонтажа», — уточнили полицейские.
Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Юноши задержаны. Им грозит до 20 лет лишения свободы.