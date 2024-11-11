Юноши за 40 тысяч от террористов устроили поджог на станции в Ростовской области

Силовики оперативно нашли преступников. Ими оказались 18-летний и 21-летний жители посёлка Глубокий. Они рассказали, что указание совершить теракт им дал некий «куратор». За организацию поджога он обещал молодым людям 40 тысяч рублей. На «куратора» они вышли в соцсетях, когда искали работу.