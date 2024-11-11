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Posted 11 ноября, 14:34

Published 11 ноября, 14:34

Modified 11 ноября, 14:36

Updated 11 ноября, 14:36

Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области

Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области

11 ноября 2024, 14:34
Фото: aleksandertittelowlf/freepik. Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области
Под Ростовом открыли завод по производству БАДов и лекарств, пишет издание «Город N».

Предприятие начали строить ещё семь лет назад. Владельцем нового производства называют компанию «Югмедфарм». Завод пока изготавливает только биоактивные добавки, но имеет лицензию и на создание лекарств для клинических исследований. Речь идёт и о сложных препаратах, которые отпускаются по рецепту врача.

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Производство располагается в хуторе Калинин Мясниковского района, недалеко от Ростова-на-Дону. Оно заняло площадь в почти 15 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 миллиарда рублей.

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