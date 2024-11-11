Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области

Предприятие начали строить ещё семь лет назад. Владельцем нового производства называют компанию «Югмедфарм». Завод пока изготавливает только биоактивные добавки, но имеет лицензию и на создание лекарств для клинических исследований. Речь идёт и о сложных препаратах, которые отпускаются по рецепту врача.