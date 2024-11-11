Завод по производству медикаментов запустили в Ростовской области

Posted 11 ноября, 14:34
Published 11 ноября, 14:34
Modified 11 ноября, 14:36
Updated 11 ноября, 14:36
Предприятие начали строить ещё семь лет назад. Владельцем нового производства называют компанию «Югмедфарм». Завод пока изготавливает только биоактивные добавки, но имеет лицензию и на создание лекарств для клинических исследований. Речь идёт и о сложных препаратах, которые отпускаются по рецепту врача.
Производство располагается в хуторе Калинин Мясниковского района, недалеко от Ростова-на-Дону. Оно заняло площадь в почти 15 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что крупный металлургический завод откроют в Ростовской области за 3,6 миллиарда рублей.