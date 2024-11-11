Железнодорожные администрации стран СНГ будут развивать единое инфопространство

Express International не обеспечивает продажу мест на поезда, билет пассажир покупает у перевозчика через привычный канал обслуживания. Там же, на стороне перевозчика, происходит обработка персональных данных, управление ресурсом мест в поездах и оформление проездного документа. Подключение к Express International позволяет всем задействованным системам резервирования оперативно «узнавать», к какой железной дороге обращаться за информацией об определенном поезде, какие варианты проезда доступны, какой для пользователя будет конечная сумма к оплате за проезд.