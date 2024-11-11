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Posted 11 ноября, 09:06

Published 11 ноября, 09:06

Modified 11 ноября, 09:08

Updated 11 ноября, 09:08

Стало известно, от чего в первую очередь откажутся ростовчане при нехватке денег

Жители Ростовской области массово отказываются от покупки одежды из-за нехватки денег

11 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI. Стало известно, от чего в первую очередь откажутся ростовчане при нехватке денег

Одежда и обувь — первое, от чего откажутся ростовчане при нехватке денег

Специалисты выяснили, от чего в первую очередь отказываются ростовчане, когда им не хватает денег. Информация подготовлена на основе опроса, который провели осенью.

Результатами опроса поделился сервис hh.ru. Аналитики узнали, на что чаще всего тратятся жители Ростова и области и от чего они готовы оказаться, когда нужно затянуть пояс потуже.

По данным на 2024 год, больше половины (64%) каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду обувь. При этом у 10% из них затраты на обновление гардероба оказалось одной из самых больших статей расходов. Как правило, в основном такие траты свойственны людям от 35 до 44 лет (70% респондентов).

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При этом 77% готовы отказаться от покупки обуви и одежды, если им не будет хватать денег.

Также на внешний вид тратится большинство жителей Алтайского края (74%), Тюменской и Кемеровской областей (по 72%).

Ранее стало известно, почему большинство ростовчан выбирают онлайн-шопинг.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Деньги#Одежда#Опрос#Ростов#Жители#Обувь#Hh.ru#Расходы
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