Жители Ростовской области массово отказываются от покупки одежды из-за нехватки денег

Posted 11 ноября, 09:06
Published 11 ноября, 09:06
Modified 11 ноября, 09:08
Updated 11 ноября, 09:08
Результатами опроса поделился сервис hh.ru. Аналитики узнали, на что чаще всего тратятся жители Ростова и области и от чего они готовы оказаться, когда нужно затянуть пояс потуже.
По данным на 2024 год, больше половины (64%) каждый месяц тратят часть зарплаты на одежду обувь. При этом у 10% из них затраты на обновление гардероба оказалось одной из самых больших статей расходов. Как правило, в основном такие траты свойственны людям от 35 до 44 лет (70% респондентов).
При этом 77% готовы отказаться от покупки обуви и одежды, если им не будет хватать денег.
Также на внешний вид тратится большинство жителей Алтайского края (74%), Тюменской и Кемеровской областей (по 72%).
Ранее стало известно, почему большинство ростовчан выбирают онлайн-шопинг.