Администрация Ростова продолжает выделять служебные квартиры для учителей

Posted 12 ноября, 11:01
Published 12 ноября, 11:01
Modified 12 ноября, 11:03
Updated 12 ноября, 11:03
По его словам, только в текущем году, который проходит под эгидой Года семьи, 15 человек с семьями получили квартиры в микрорайоне «ДОСААФ». В их числе, как опытные педагоги, так и начинающие свой профессиональный путь специалисты. Помещения для них были отремонтированы и благоустроены заранее. В квартирах установили новую сантехнику и провели клининговые мероприятия.
— В ближайшее время еще 22 педагога получат ключи и наполнят уютом собственное жилье, — добавил Алексей Логвиненко.
Он подчеркнул, что за четыре года, для работников педагогической отрасли было выделено 125 служебных квартир и эта работа будет продолжена, так как подобная мера поддержки показала свою эффективность.
Для семьи педагогов школы №60 Тимура и Анастасии Базановых, день получения ключей от квартиры превратился в праздник. Чтобы отметить переезд, они пригласили и родных, и близких. Тимур говорит, что после того, как они въехали, большой дружной компанией собирали шкафчики, кухню, заносили все в новый дом. Семья благодарна главе администрации нашего города Алексею Логвиненко за такую возможность.
Супруга Тимура занимает должность заместителя директора по воспитательной работе. По ее словам, до переезда на новую квартиру, они были вынуждены снимать жилье.
— Сейчас, мы не платим за съемное жилье, а приобретаем что-то на эти деньги в дом, что-то из бытовой техники, — пояснила Анастасия.
Ключи от служебной квартиры получил Денис Зеркин, сейчас он работает учителем физкультуры в Ростовской школе № 60. Молодой педагог трудится по специальности второй год и на его уроках скучно не бывает, он с удовольствием возится со своими подопечными и помогает достичь вместе с ребятами хороших спортивных результатов.
—С детства играл в футбол и получилось так, что, уже будучи взрослым получил серьезную травму. После травмы чем заниматься? Мечтал работать с детьми, и выбор пал на колледж, потом университет. Огромное спасибо нашему директору школы №60, в которой сейчас работаю. Наш руководитель предложил подготовить документы. Мы с женой собрали весь пакет, взяли все справки. Нам сообщили, что нам все-таки выделяют жилье и мы несказанно обрадовались такой возможности.
Молодая семья переехала через полтора месяца после получения ключей. Квартира была уже с ремонтом.
—Оставалось только обустроить, говорит Наталья Зеркина, преподаватель Донского педагогического колледжа. — Удобно, для нас очень важно, что есть детские площадки. Уютный двор с приятными соседями, чистый дом. Считаю, нам повезло, было очень здорово получить в этом доме квартиру. Мы на самом деле рады, что нам вручили ключи именно в этом районе.
Напомним, что ростовское образование второй год подряд занимает лидирующие позиции рейтинга муниципальных систем региона по качеству школьного образования. Одним из важных критериев сохранения лидирующих позиций является поддержка педагогов, которая выражается и в предоставлении педагогическим работникам служебного жилья. Кроме того, в этом году городская администрация приняла решение о компенсации расходов за наем жилого помещения молодым семьям, работающим в отрасли образования. Ежемесячный размер компенсации составляет от 15 до 25 тысяч рублей.