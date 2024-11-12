Администрация Ростова продолжает выделять служебные квартиры для учителей

—С детства играл в футбол и получилось так, что, уже будучи взрослым получил серьезную травму. После травмы чем заниматься? Мечтал работать с детьми, и выбор пал на колледж, потом университет. Огромное спасибо нашему директору школы №60, в которой сейчас работаю. Наш руководитель предложил подготовить документы. Мы с женой собрали весь пакет, взяли все справки. Нам сообщили, что нам все-таки выделяют жилье и мы несказанно обрадовались такой возможности.