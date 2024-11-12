Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%

Согласно исследованию, в октябре аренда «однушки» в Ростове-на-Дону в среднем стоила 28,3 тысячи рублей в месяц. За октябрь цена упала на 0,3%, но за год — увеличилась сразу на 22,7%. Если говорить о двухкомнатных квартирах, то снять такую в среднем стоит 36,2 тысячи рублей. За месяц ценник вырос на 0,7%, а за год на 19,5%. На ежемесячную оплату арендованной «трешки» нужно выделить в среднем 41,1 тысячи рублей. За месяц стоимость увеличилась на 0,4% и на 20,9% за год.