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Posted 12 ноября, 11:48

Published 12 ноября, 11:48

Modified 12 ноября, 11:50

Updated 12 ноября, 11:50

Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%

Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%

12 ноября 2024, 11:48
Фото: Unsplash. Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала почти на 23%
За один год арендная ставка на однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону выросла на 22,7%, информируют аналитики портала «Мир квартир».

Согласно исследованию, в октябре аренда «однушки» в Ростове-на-Дону в среднем стоила 28,3 тысячи рублей в месяц. За октябрь цена упала на 0,3%, но за год — увеличилась сразу на 22,7%. Если говорить о двухкомнатных квартирах, то снять такую в среднем стоит 36,2 тысячи рублей. За месяц ценник вырос на 0,7%, а за год на 19,5%. На ежемесячную оплату арендованной «трешки» нужно выделить в среднем 41,1 тысячи рублей. За месяц стоимость увеличилась на 0,4% и на 20,9% за год.

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Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что ставки аренды будут расти до конца 2024 года в большинстве городов. В январе ожидается небольшое «проседание», но затем все вновь начнет дорожать. Главной причиной увеличения стоимости Луценко назвал недоступность ипотеки.

«Этому способствуют объективные факторы, и прежде всего недоступность ипотеки. Раньше льготная ипотека помогала людям решить свой жилищный вопрос, а теперь ее отсутствие толкает их в сектор аренды, что разгоняет спрос и цены на этом рынке», — подметил гендиректор портала.

Ранее RostovGazeta писала о том, что меньше половины семей Ростовской области могут позволить себе аренду жилья.

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