Автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону

Posted 12 ноября, 10:21
Published 12 ноября, 10:21
Modified 12 ноября, 10:23
Updated 12 ноября, 10:23
ДТП произошло на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. Водитель легкового автомобиля съехал с дороги на тротуар и влетел в здание. Темная иномарка практически врезалась во входную дверь магазина мясной продукции. Очевидцы подметили, что на авто приклеен знак «инвалид».
На видео заметно, что транспортное средство несильно пострадало, лишь немного помялся бампер. На место аварии приехала реанимация.
Ростовчане гадают о причинах аварии: «Может человеку плохо стало».
Добавим, что детали ДТП неизвестны. В Госавтоинспекции на запрос СМИ сообщили, что ДТП не зарегистрировано.
До этого мать и семилетняя дочь заживо сгорели в ДТП с автобусом в Ростовской области.