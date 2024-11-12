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Posted 12 ноября, 10:21

Published 12 ноября, 10:21

Modified 12 ноября, 10:23

Updated 12 ноября, 10:23

Авто со знаком «инвалид» влетело в магазин в центре Ростова-на-Дону

Автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону

12 ноября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney. Авто со знаком «инвалид» влетело в магазин в центре Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки на полной скорости врезался в здание магазина, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Че по Ростову?».

ДТП произошло на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. Водитель легкового автомобиля съехал с дороги на тротуар и влетел в здание. Темная иномарка практически врезалась во входную дверь магазина мясной продукции. Очевидцы подметили, что на авто приклеен знак «инвалид».

На видео заметно, что транспортное средство несильно пострадало, лишь немного помялся бампер. На место аварии приехала реанимация.

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Видео: ТГ «Че по Ростову».

Ростовчане гадают о причинах аварии: «Может человеку плохо стало».

Добавим, что детали ДТП неизвестны. В Госавтоинспекции на запрос СМИ сообщили, что ДТП не зарегистрировано.

До этого мать и семилетняя дочь заживо сгорели в ДТП с автобусом в Ростовской области.

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