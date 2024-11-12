Автомобиль со знаком «инвалид» протаранил магазин в центре Ростова-на-Дону

ДТП произошло на улице Максима Горького в Ростове-на-Дону. Водитель легкового автомобиля съехал с дороги на тротуар и влетел в здание. Темная иномарка практически врезалась во входную дверь магазина мясной продукции. Очевидцы подметили, что на авто приклеен знак «инвалид».