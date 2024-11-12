Будущее студенческих стартапов обсудили на III Всероссийском форуме техпреда

Алексей Усков, гендиректор ГК InSmart, рассказал о деятельности в одном из вузов Челябинска лаборатории, где студентам предоставлены возможности не только вести работу с профильным оборудованием, но искать решения для реальных задач бизнеса, накапливая при этом актуальный практический опыт.