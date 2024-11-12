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Posted 12 ноября, 18:10

Published 12 ноября, 18:10

Modified 12 ноября, 18:10

Updated 12 ноября, 18:10

Будущее студенческих стартапов обсудили на III Всероссийском форуме техпреда

Будущее студенческих стартапов обсудили на III Всероссийском форуме техпреда

12 ноября 2024, 18:10
Фото: пресс-служба ПУТП.
На форуме «ТехПред-2024» в центре внимания делегатов от университетских стартап-студий, вузов, венчурных фондов, промышленных компаний и бизнеса оказались проблемы будущего студенческого технологического предпринимательства в РФ.

А также его вклад в экономику и роль в обеспечении технологического суверенитета.

В качестве информационного партнера мероприятия выступил медиахолдинг 1MI. Важным элементом форума стал федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства», одна из целей которого — содействие студенческим стартапам и формирование инновационной среды в вузах.

Одним из основных событий форума был День инноватора — это финальное мероприятие четвертого потока международной акселерационной программы «Академия инноваторов», которая была инициирована Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы. В число участников включили основателей технологических стартапов, бизнес-ангелов, представителей государственных структур, крупных компаний и инвестиционных фондов.

Во время панельной дискуссии, которая была организована участниками федерального проекта из Самарской области, эксперты рассмотрели проблемы развития экосистемы технологического предпринимательства в университетах. О своем опыте говорили представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Оренбургского государственного университета и Поволжского государственного университета сервиса.

Помимо этого, во время экспертной сессии, проводившейся участниками проекта из Татарстана, речь зашла о сложностях университетов при попытках привлечь студентов к предпринимательской деятельности и при запуске стартапов.

Ректор Самарского университета Владимир Богатырев высказал предположение, что эффективным инструментом для развития университетского технологического предпринимательства на уровне региона станет слияние вузов в консорциумы. Эта мера позволяет создать синергию и привлечь ресурсы различных учебных заведений в поисках решения общих задач.

Алексей Усков, гендиректор ГК InSmart, рассказал о деятельности в одном из вузов Челябинска лаборатории, где студентам предоставлены возможности не только вести работу с профильным оборудованием, но искать решения для реальных задач бизнеса, накапливая при этом актуальный практический опыт.

Александр Кондратьев, исполнительный директор технопарка «Нобель», рассказал о применении инструмента Открытого университета Сколково — «Лаборатории по генерации идей». В рамках этого акселератора студенты осваивают методологию правильного расчета проектов, а также овладевают навыками определения уникальности.

Форум составил важный этап в развитии технологического предпринимательства студентов, поскольку его участники получили возможность формировать совместные стратегии и искать способы более тесной коммуникации между вузами, бизнесом и государственными институтами в рамках формирования технологического потенциала России.

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