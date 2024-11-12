Детский сад в Ростове закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

Posted 12 ноября, 08:35
Published 12 ноября, 08:35
Modified 12 ноября, 08:37
Updated 12 ноября, 08:37
Речь идет о дошкольном учреждении №37 на бульваре Измайловском. Сколько именно зафиксировали зараженных детей, не уточняется.
— Дети, у которых выявлены признаки вируса, и дети, которые были с ними в контакте, находятся под медицинским наблюдением педиатров, — добавил Алексей Логвиненко.
Медики отмечают, что для энтеровирусных заболеваний характерна весенне-осенняя сезонность.
Родителей просили ответственно отнестись к болезням детей и при первых признаках недомогания обратиться к врачу. В случае необходимости — оставить ребенка дома.
Ранее RostovGazeta сообщала об одной из энтеровирусных инфекций — вирусе Коксаки. Не исключено, что он мог вызвать вспышку заболевания в детском саду Ростова.