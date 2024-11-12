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Posted 12 ноября, 08:35

Published 12 ноября, 08:35

Modified 12 ноября, 08:37

Updated 12 ноября, 08:37

Детский сад в Ростове закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

Детский сад в Ростове закрыли на карантин из-за вспышки инфекции

12 ноября 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney. Детский сад в Ростове закрыли на карантин из-за вспышки инфекции
В Ростове закрыли на карантин детский сад, в котором зафиксировали вспышку энетровирусной инфекции. Учреждение откроется не раньше 15 ноября, сообщает глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Речь идет о дошкольном учреждении №37 на бульваре Измайловском. Сколько именно зафиксировали зараженных детей, не уточняется.

— Дети, у которых выявлены признаки вируса, и дети, которые были с ними в контакте, находятся под медицинским наблюдением педиатров, — добавил Алексей Логвиненко.

Медики отмечают, что для энтеровирусных заболеваний характерна весенне-осенняя сезонность.

В поликлинике оценили вероятность распространения вируса Коксаки в Ростове
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Родителей просили ответственно отнестись к болезням детей и при первых признаках недомогания обратиться к врачу. В случае необходимости — оставить ребенка дома.

Ранее RostovGazeta сообщала об одной из энтеровирусных инфекций — вирусе Коксаки. Не исключено, что он мог вызвать вспышку заболевания в детском саду Ростова.

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