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Posted 12 ноября, 14:44

Published 12 ноября, 14:44

Modified 12 ноября, 14:46

Updated 12 ноября, 14:46

«Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове

«Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове

12 ноября 2024, 14:44
Фото: donland.ru. «Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове

Врио Губернатора Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове

Врио губернатора Юрий Слюсарь прокатился на общественном транспорте в Ростове, об итогах небольшого путешествия он рассказал в своих соцсетях.

Нового главу региона заметили утром в автобусе №66. Позже он пояснил, что часть пути на работу сегодня он проехал на общественном транспорте.

Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе
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«Решил вспомнить юность. Знакомый мне маршрут от Волкова до центра. […] Ещё проехал мимо дома тёщи и вышел на Герасименко», — признался Юрий Слюсарь.

По его словам, остановка транспорта «почти не изменилась». Во время пути врио губернатора оценил состояние автобусов и улицы в целом. Он отметил, что после вступления в должность получил множество жалоб на работу общественного транспорта по всему городу.

«В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов», — говорит глава региона.

До пятничного совещания он попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, главу Минтранса Виталия Кушнарёва и врио министра ЖКХ Сергея Орлова прокатиться по Ростову на автобусах, «особенно в час пик».

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