«Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове

Posted 12 ноября, 14:44
Published 12 ноября, 14:44
Modified 12 ноября, 14:46
Updated 12 ноября, 14:46
Нового главу региона заметили утром в автобусе №66. Позже он пояснил, что часть пути на работу сегодня он проехал на общественном транспорте.
«Решил вспомнить юность. Знакомый мне маршрут от Волкова до центра. […] Ещё проехал мимо дома тёщи и вышел на Герасименко», — признался Юрий Слюсарь.
По его словам, остановка транспорта «почти не изменилась». Во время пути врио губернатора оценил состояние автобусов и улицы в целом. Он отметил, что после вступления в должность получил множество жалоб на работу общественного транспорта по всему городу.
«В пятницу проведу совещание с транспортниками. Появилось немало вопросов», — говорит глава региона.
До пятничного совещания он попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, главу Минтранса Виталия Кушнарёва и врио министра ЖКХ Сергея Орлова прокатиться по Ростову на автобусах, «особенно в час пик».