Экс-губернатор Голубев станет депутатом Заксобрания Ростовской области

Posted 12 ноября, 09:47
Published 12 ноября, 09:47
Modified 12 ноября, 09:49
Updated 12 ноября, 09:49
По информации на сайте «Единой России», такое решение приняли 12 ноября, сразу же после того, как появился свободный мандат.
Теперь предложение о передаче мандата будут согласовывать с президиумом Генерального совета «Единой России».
Кандидатуру Голубева уже предложили избирательной комиссии региона. Очевидно, место в парламенте практически обеспечено экс-главе Ростовской области. Тем более, что на последних выборах в ЗС он возглавлял общеобластную часть партийного списка кандидатов от фракции «ЕР».
Мандат в Заксобрание области обеспечит Василию Голубеву возможность попасть в Совет Федерации, чтобы представлять интересы региона. Правда, для этого может понадобиться еще одна рокировка — место сенатора пока занимает Ирина Рукавишникова.