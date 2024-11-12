rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 09:47

Published 12 ноября, 09:47

Modified 12 ноября, 09:49

Updated 12 ноября, 09:49

Экс-губернатору Голубеву передали мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Экс-губернатор Голубев станет депутатом Заксобрания Ростовской области

12 ноября 2024, 09:47
Фото: donland.ru. Экс-губернатору Голубеву передали мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Экс-губернатор Голубев получит мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Президиум Ростовского регионального политсовета партии «Единая Россия» намерена передать Василию Голубеву мандат в донской парламент, который освободился после снятия полномочий с 77-летнего Николая Беляева.

По информации на сайте «Единой России», такое решение приняли 12 ноября, сразу же после того, как появился свободный мандат.

Теперь предложение о передаче мандата будут согласовывать с президиумом Генерального совета «Единой России».

В Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Николая Беляева
Узнать подробнее

Кандидатуру Голубева уже предложили избирательной комиссии региона. Очевидно, место в парламенте практически обеспечено экс-главе Ростовской области. Тем более, что на последних выборах в ЗС он возглавлял общеобластную часть партийного списка кандидатов от фракции «ЕР».

Мандат в Заксобрание области обеспечит Василию Голубеву возможность попасть в Совет Федерации, чтобы представлять интересы региона. Правда, для этого может понадобиться еще одна рокировка — место сенатора пока занимает Ирина Рукавишникова.

Читайте также:
Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением СлюсаряСтало известно, когда пройдут выборы губернатора Ростовской областиЧто предшествовало отставке губернатора Ростовской области
#Евгения Волкова#Политика#Ростов-на-Дону#Губернатор#Депутат#Единая Россия#Заксобрание#Избирательная комиссия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика