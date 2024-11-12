Экс-губернатор Голубев станет депутатом Заксобрания Ростовской области

Кандидатуру Голубева уже предложили избирательной комиссии региона. Очевидно, место в парламенте практически обеспечено экс-главе Ростовской области. Тем более, что на последних выборах в ЗС он возглавлял общеобластную часть партийного списка кандидатов от фракции «ЕР».