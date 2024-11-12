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Posted 12 ноября, 07:43

Published 12 ноября, 07:43

Modified 12 ноября, 07:57

Updated 12 ноября, 07:57

Экс-прокурор района Ростова пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве

Экс-прокурор района Ростова обжаловал приговор по делу о мошенничестве

12 ноября 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney. Экс-прокурор района Ростова пытается обжаловать приговор по делу о мошенничестве
Бывший прокурор Железнодорожного района Ростова Александр Алексеев подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в Ростовский областной суд. Два месяца назад, в сентябре его приговорили к четырем годам колонии за покушение на мошенничество.

Как сообщает «Блокнот» со ссылкой на адвоката осужденного, прокурор не оспаривал апелляционную жалобу.

Александра Алексеева признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, некие посредники обещали фигуранту уголовного дела помочь избежать ареста. Для этого они якобы обратились к районному прокурору. Мужчине предлагали такую услугу за миллион рублей.

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Фото: Mash

Фигурант обратился в ФСБ, и правоохранители задержали и прокурора, и посредников. По предварительным данным, часть суммы уже передали главе надзорного ведомства по Железнодорожному району.

Пролетарский районный суд вынес приговор Александру Алексееву в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы. Решение пока не вступило в законную силу.

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