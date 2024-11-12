Экс-прокурор района Ростова обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Posted 12 ноября, 07:43
Published 12 ноября, 07:43
Modified 12 ноября, 07:57
Updated 12 ноября, 07:57
Как сообщает «Блокнот» со ссылкой на адвоката осужденного, прокурор не оспаривал апелляционную жалобу.
Александра Алексеева признали виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, некие посредники обещали фигуранту уголовного дела помочь избежать ареста. Для этого они якобы обратились к районному прокурору. Мужчине предлагали такую услугу за миллион рублей.
Фигурант обратился в ФСБ, и правоохранители задержали и прокурора, и посредников. По предварительным данным, часть суммы уже передали главе надзорного ведомства по Железнодорожному району.
Пролетарский районный суд вынес приговор Александру Алексееву в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы. Решение пока не вступило в законную силу.