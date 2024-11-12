Экс-прокурор района Ростова обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Бывший прокурор Железнодорожного района Ростова Александр Алексеев подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в Ростовский областной суд. Два месяца назад, в сентябре его приговорили к четырем годам колонии за покушение на мошенничество.

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