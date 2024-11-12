Итоги дня: врио губернатора катается в автобусе в Ростове, а море захватывают хищники

Позже Юрий Слюсарь пояснил, что решил часть пути на работу проделать на автобусе. Он получил много жалоб от ростовчан о состоянии общественного транспорта. По замечаниям Слюсаря, знакомая ему с юности остановка транспорта «почти не изменилась». Во время пути он оценил состояние автобусов и улицы в целом, и у него «появилось немало вопросов».