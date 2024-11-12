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Posted 12 ноября, 15:11

Published 12 ноября, 15:11

Modified 12 ноября, 15:13

Updated 12 ноября, 15:13

Итоги дня: врио губернатора катается в автобусе в Ростове, а море захватывают хищники

Итоги дня: врио губернатора катается в автобусе в Ростове, а море захватывают хищники

12 ноября 2024, 15:11
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги дня: врио губернатора катается в автобусе в Ростове, а море захватывают хищники
Шесть человек погибли в пожаре в Ростовской области, тем временем врио губернатора заметили в ростовском автобусе в час-пик, а в Азовском море стало больше хищных моллюсков.

Трагедия в день рождения

Праздник обернулся пожаром в хуторе Страхов Семикаракорского района. Компания из десяти человек собралась в частном доме, чтобы отметить день рождения одного из них. Неосторожность во время курения спровоцировала пожар. Огонь быстро распространился по дому.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и шесть автоцистерн. Общая площадь тушения составила 100 квадратных метров. На ликвидацию огня ушло пять часов.

Из двенадцати человек выбраться из пожара смогли шестеро, двое из них серьёзно пострадали. Шестеро других погибли в огне.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Праздник обернулся пожаром в хуторе Страхов Семикаракорского района.Праздник обернулся пожаром в хуторе Страхов Семикаракорского района.
Праздник обернулся пожаром в хуторе Страхов Семикаракорского района.. Фото: МЧС РФ
Отмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области
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Врио губернатора в автобусе

Жители Ростова выложили в соцсети фото с врио губернатора Юрием Слюсарем. Его заметили рано утром в автобусе №66 (улица Стартовая — микрорайон Александровка). По словам горожан, глава региона зашёл в транспорт на площади Борко и проехал до улицы Герасименко. Там он вышел из автобуса и продолжил путь пешком. Примечательно, что поблизости находится «Роствертол», с которым его связывали рабочие и даже родственные отношения.

Позже Юрий Слюсарь пояснил, что решил часть пути на работу проделать на автобусе. Он получил много жалоб от ростовчан о состоянии общественного транспорта. По замечаниям Слюсаря, знакомая ему с юности остановка транспорта «почти не изменилась». Во время пути он оценил состояние автобусов и улицы в целом, и у него «появилось немало вопросов».

В пятницу Слюсарь запланировал совещания с транспортниками. До него он попросил главу администрации Ростова Алексея Логвиненко, главу Минтранса Виталия Кушнарёва и врио министра ЖКХ Сергея Орлова прокатиться по Ростову на автобусах, «особенно в час пик».

«Ехал мимо дома тёщи»: Юрий Слюсарь рассказал, куда ездил на автобусе в Ростове
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Позже Юрий Слюсарь пояснил, что решил часть пути на работу проделать на автобусе.Позже Юрий Слюсарь пояснил, что решил часть пути на работу проделать на автобусе.
Позже Юрий Слюсарь пояснил, что решил часть пути на работу проделать на автобусе.. Фото: donland.ru
Врио губернатора Юрия Слюсаря заметили в ростовском автобусе
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Хищные моллюски в Азовском море

В Азовском научно-исследовательском институт рыбного хозяйства (АзНИИРХ) рассказали об увеличении популяции деликатесного моллюска рапаны в Азовской море. За 13 лет его запасы выросли в 16 раз.

Исследователи пояснили, что увеличение популяции рапаны связано с повышением солёности Азовского моря. Моллюски заполонили всю акваторию водоёма, но больше всего их там, где солёность воды составляет от 14,9% до 15,3%. В связи с этим специалисты разрешили добычу рапаны в Керченском проливе и в районах Северного Приазовья.

Увеличилась не только популяция и ареал распространения моллюсков, но их размеры. Они могут достигать от 8 до 12 сантиметров.

Напомним, что рапаны — активные хищники, которые питаются двустворчатыми мелкими моллюсками, например, мидиями и устрицами.

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