Кабина всмятку: на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фуры

ДТП случилось 12 ноября недалеко от города Зверево. По словам проезжавших мимо автомобилистов, участниками аварии стали легковушка и пять большегрузов. Среди последних — фура c надписью Wildberries. На кадрах видно, что одна из кабин разбилась всмятку. Вероятно, многотоннажная машина сначала врезалась в попутную, а сзади ее прижала еще одна фура.