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Posted 12 ноября, 18:55

Published 12 ноября, 18:55

Modified 12 ноября, 19:32

Updated 12 ноября, 19:32

Кабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской области

Кабина всмятку: на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фуры

12 ноября 2024, 18:55
Фото: 1MI. Кабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской области

на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фуры

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла массовая авария с участием нескольких фур и легковушки, сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП случилось 12 ноября недалеко от города Зверево. По словам проезжавших мимо автомобилистов, участниками аварии стали легковушка и пять большегрузов. Среди последних — фура c надписью Wildberries. На кадрах видно, что одна из кабин разбилась всмятку. Вероятно, многотоннажная машина сначала врезалась в попутную, а сзади ее прижала еще одна фура.

Очевидцы утверждают, что есть погибшие. В ГАИ по Ростовской области аварию пока не прокомментировали.

При этом движение трассе затруднено собралась пробка в шесть километров.

Кабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской областиКабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской области
Кабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской областиКабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской области
Кабина всмятку: массовое ДТП с фурами случилось на трассе в Ростовской области. Фото: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/71435
Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
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— «Фуроводы» последнее время дикие какие-то, — пишут подписчики в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Посылку, получается, можно не ждать, — оценил ситуацию один из пользователей мессенджера, увидев фуру Wildberries.

В этот же день, 12 ноября, водитель легковушки протаранил магазин в центре Ростова.

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