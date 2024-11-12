Кабина всмятку: на трассе М-4 в Ростовской области столкнулись четыре фуры

Posted 12 ноября, 18:55
Published 12 ноября, 18:55
Modified 12 ноября, 19:32
Updated 12 ноября, 19:32
ДТП случилось 12 ноября недалеко от города Зверево. По словам проезжавших мимо автомобилистов, участниками аварии стали легковушка и пять большегрузов. Среди последних — фура c надписью Wildberries. На кадрах видно, что одна из кабин разбилась всмятку. Вероятно, многотоннажная машина сначала врезалась в попутную, а сзади ее прижала еще одна фура.
Очевидцы утверждают, что есть погибшие. В ГАИ по Ростовской области аварию пока не прокомментировали.
При этом движение трассе затруднено собралась пробка в шесть километров.
— «Фуроводы» последнее время дикие какие-то, — пишут подписчики в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Посылку, получается, можно не ждать, — оценил ситуацию один из пользователей мессенджера, увидев фуру Wildberries.
В этот же день, 12 ноября, водитель легковушки протаранил магазин в центре Ростова.