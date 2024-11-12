Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки

Posted 12 ноября, 13:50
Published 12 ноября, 13:50
Modified 12 ноября, 13:52
Updated 12 ноября, 13:52
11-летняя Настя попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова. Из-за тяжёлой болезни у школьницы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Чтобы девочка не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Родители Насти рассказали СМИ, что в ростовской больнице нет оборудования для диализа. Не нашли там и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести девочку в другое медучреждение.
После шумихи в СМИ чиновники Минздрава поспешили заявить, что знают о ситуации с девочкой. Там заявили, что ребёнку «оказывается вся необходимая медицинская помощь».
«Также всё необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа есть на базе областных медицинских организаций», — заверяют в министерстве.