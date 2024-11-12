Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки

11-летняя Настя попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова. Из-за тяжёлой болезни у школьницы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Чтобы девочка не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Родители Насти рассказали СМИ, что в ростовской больнице нет оборудования для диализа. Не нашли там и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести девочку в другое медучреждение.