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Posted 12 ноября, 13:50

Published 12 ноября, 13:50

Modified 12 ноября, 13:52

Updated 12 ноября, 13:52

Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки

Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки

12 ноября 2024, 13:50
Фото: 1MI. Минздрав оправдался за отсутствие реанимобиля для умирающей в Ростове девочки
Министерство здравоохранения области в курсе ситуации с девочкой, умирающей в инфекционном отделении в Ростове, сообщили в пресс-службе правительства региона.

11-летняя Настя попала в инфекционное отделение ЦГБ Ростова. Из-за тяжёлой болезни у школьницы отказали почки, а работу сердца поддерживает специальный аппарат. Чтобы девочка не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Родители Насти рассказали СМИ, что в ростовской больнице нет оборудования для диализа. Не нашли там и реанимобиль с аппаратом искусственного сердца, чтобы перевести девочку в другое медучреждение.

Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону
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После шумихи в СМИ чиновники Минздрава поспешили заявить, что знают о ситуации с девочкой. Там заявили, что ребёнку «оказывается вся необходимая медицинская помощь».

«Также всё необходимое медицинское оборудование, в том числе транспортные машины и установки диализа есть на базе областных медицинских организаций», — заверяют в министерстве.
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