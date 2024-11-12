На содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области потратит 7 млн рублей

Posted 12 ноября, 10:06
Published 12 ноября, 10:06
Modified 12 ноября, 10:08
Updated 12 ноября, 10:08
Согласно условиям закупки, подрядчик обязан обслуживать Западную хорду на отрезке от трассы А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (Улица Всесоюзная — Западное шоссе). После подписания договора исполнителя ожидает огромный список работ. Он должен следить за всем — от содержания земляного полотна, водоотока, дорожных одежд и установки элементов обустройства автодорог до особого обслуживания участка хорды зимой, озеленения, перевозок и прочих работ (установка и демонтаж туалетов, устройство автобусных остановок и так далее). Список обязанностей насчитывает более 460 пунктов.
На содержание Западной хорды Минтранс Ростовской области готов выделить семь миллионов рублей.
Добавим, что работы должны быть выполнены в два периода: с 1 по 31 декабря 2024 года и с 1 января по 30 июня 2025 года.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в донском регионе запустили движение на участке Западной хорды.