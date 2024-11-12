«Не казачий город»: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов

Posted 12 ноября, 12:29
Published 12 ноября, 12:29
Modified 12 ноября, 12:31
Updated 12 ноября, 12:31
Доцент ростовского истфака пояснила, что для привлечения туристов в городе должны быть не только музеи и достопримечательности, но и гостиницы, рестораны, места для развлечений и досуга.
«Туризм — это же не просто сходить в музей. Гостиницы должны быть, рестораны. Но в этом плане в городе и в области много что делается», — говорит Мария Братолюбова.
Власти Ростова и области пытаются продвигать туристический бренд Ростова как казачьего города. Но эта идея далека от исторической правды.
«Местные, кто ходит на экскурсии к нам, знают, что Ростов это абсолютно не казачий город и никогда им не был. Но сейчас его пытаются сконструировать таким образом. Это миф. Но если мы в Ростове подходим к памятнику атаману Платову или к памятнику основателям крепости Димитрия Ростовского, то мы видим, что миф материализуется в памятниках и начинает жить как официальная версия памяти», — заявила историк.
В качестве альтернативы Братолюбова предлагает продвигать Ростов как купеческий город. Историки обращают внимание, что он входил в шестёрку самих динамично развивающихся городов Российской империи. В начале прошлого века в Ростове появилось градоначальство — это особый статус города.
«Его называли город нового типа, город-американец. И не только по способу формирования, но и по ритму жизни. Дворянства не было, а значит у всех были равные возможности стартовые», — заключает историк.
Полное интервью доцента истфака и экскурсовода Марии Братолюбовой читайте по ссылке. Она также рассказала RostovGazeta, как сохранить историческое наследие Ростова, чем он привлекает иностранцев и местных жителей и куда обязательно нужно сводить гостей города.