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Posted 12 ноября, 12:29

Published 12 ноября, 12:29

Modified 12 ноября, 12:31

Updated 12 ноября, 12:31

Не казачий город: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов

«Не казачий город»: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов

12 ноября 2024, 12:29
Фото: rostovgazeta.ru. Не казачий город: экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов

Экскурсовод Братолюбова сообщила, как привлечь туристов в Ростов

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Эксклюзив
Для развития туризма в Ростове должна быть хорошая инфраструктура, заявила RostovGazeta историк и экскурсовод Мария Братолюбова.

Доцент ростовского истфака пояснила, что для привлечения туристов в городе должны быть не только музеи и достопримечательности, но и гостиницы, рестораны, места для развлечений и досуга.

«Туризм — это же не просто сходить в музей. Гостиницы должны быть, рестораны. Но в этом плане в городе и в области много что делается», — говорит Мария Братолюбова.

Власти Ростова и области пытаются продвигать туристический бренд Ростова как казачьего города. Но эта идея далека от исторической правды.

«Местные, кто ходит на экскурсии к нам, знают, что Ростов это абсолютно не казачий город и никогда им не был. Но сейчас его пытаются сконструировать таким образом. Это миф. Но если мы в Ростове подходим к памятнику атаману Платову или к памятнику основателям крепости Димитрия Ростовского, то мы видим, что миф материализуется в памятниках и начинает жить как официальная версия памяти», — заявила историк.

В качестве альтернативы Братолюбова предлагает продвигать Ростов как купеческий город. Историки обращают внимание, что он входил в шестёрку самих динамично развивающихся городов Российской империи. В начале прошлого века в Ростове появилось градоначальство — это особый статус города.

«Его называли город нового типа, город-американец. И не только по способу формирования, но и по ритму жизни. Дворянства не было, а значит у всех были равные возможности стартовые», — заключает историк.
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Полное интервью доцента истфака и экскурсовода Марии Братолюбовой читайте по ссылке. Она также рассказала RostovGazeta, как сохранить историческое наследие Ростова, чем он привлекает иностранцев и местных жителей и куда обязательно нужно сводить гостей города.

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