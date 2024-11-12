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Posted 12 ноября, 14:08

Published 12 ноября, 14:08

Modified 12 ноября, 14:08

Updated 12 ноября, 14:08

НОВИКОМ опубликовал РСБУ за девять месяцев 2024 года

НОВИКОМ опубликовал РСБУ за девять месяцев 2024 года

12 ноября 2024, 14:08
Фото: НОВИКОМ.
Банк НОВИКОМ, являющийся дочерней структурой государственной корпорации «Ростех», представил бухгалтерскую отчетность по РСБУ за период с января по сентябрь 2024 года. В документе отражен рост основных финансовых показателей, а также кредитного портфеля юрлиц на 25,6%, до 659,4 миллиарда рублей.

В банке подчеркнули, что таких показателей удалось достичь благодаря стабильной ресурсной базе и эффективной корпоративной стратегии, обеспечившей прибыль в размере 22,3 миллиарда рублей. Это почти вдвое превышает результаты аналогичного периода 2023 года, когда прибыль составила 13,8 миллиарда рублей. Об этом пишет newsnn.ru.

На 1 октября 2024 года активы банка оценивались в 839,6 миллиарда рублей, в то время как капитал вырос на 20,3%, достигнув отметки в 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 6,3%, а чистый процентный доход показал рост на 70%, составив 39,8 миллиарда рублей.

Руководство банка НОВИКОМ связывает положительную динамику с устойчивым бизнес-профилем, стабильной ликвидностью и высоким уровнем капитала, что подтверждается высокими кредитными рейтингами. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) недавно подтвердило рейтинг банка на уровне АА- с прогнозом «стабильный».

Летом текущего года на общем собрании акционеров было решено выплатить дивиденды за 2023 год в размере 5,7 миллиарда рублей, что направлено в том числе на развитие промышленности внутри страны.

Елена Георгиева, председатель правления банка НОВИКОМ и куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России, отметила, что банк уже на протяжении трех десятилетий поддерживает тесные связи с предприятиями реального сектора экономики. По ее словам, достижение положительных финансовых результатов НОВИКОМа стало возможным благодаря правильно выбранной стратегии, полностью согласованной с курсом акционера — госкорпорации «Ростех». Также на успехи повлияли взвешенная политика управления рисками и долговременное сотрудничество с ключевыми предприятиями страны, подчеркнула Елена Георгиева.

#Общество
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