НОВИКОМ опубликовал РСБУ за девять месяцев 2024 года

На 1 октября 2024 года активы банка оценивались в 839,6 миллиарда рублей, в то время как капитал вырос на 20,3%, достигнув отметки в 112 миллиардов рублей. Чистые комиссионные доходы банка составили 1,4 миллиарда рублей, увеличившись на 6,3%, а чистый процентный доход показал рост на 70%, составив 39,8 миллиарда рублей.