Отмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Posted 12 ноября, 05:04
Published 12 ноября, 05:04
Modified 12 ноября, 05:06
Updated 12 ноября, 05:06
Компания из дюжины человек собралась накануне вечером в доме №23 на улице Заозерной в хуторе Страхов (Семикаракорский район). Рабочие отмечали день рождения одного из них. После полуночи жилье загорелось. Пламя быстро распространялось, охватывая все большую площадь.
Соседи почувствовали запах гари и вызвали на место спасателей. По информации МЧС, направили 18 сотрудников на шести автоцистернах. К их прибытию полыхало около 100 квадратных метров.
— Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали, — уточнили в ведомстве. — При тушении обнаружены тела шестерых человек.
Вероятно, погибшие спали, когда загорелся дом.
Полностью потушить возгорание удалось через пять часов, к 05:30 мск. Предварительно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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