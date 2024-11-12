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Posted 12 ноября, 05:04

Published 12 ноября, 05:04

Modified 12 ноября, 05:06

Updated 12 ноября, 05:06

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской области

Отмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

12 ноября 2024, 05:04
Фото: МЧС России. https://t.me/mchs_official/24186?single
. Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской области

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской области

Праздник обернулся жуткой трагедией в одном из хуторов Ростовской области. В ночь на 12 ноября шесть человек погибли во время пожара в частном доме, еще двое пострадали, сообщает региональное ГУ МЧС.

Компания из дюжины человек собралась накануне вечером в доме №23 на улице Заозерной в хуторе Страхов (Семикаракорский район). Рабочие отмечали день рождения одного из них. После полуночи жилье загорелось. Пламя быстро распространялось, охватывая все большую площадь.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали на место спасателей. По информации МЧС, направили 18 сотрудников на шести автоцистернах. К их прибытию полыхало около 100 квадратных метров.

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской областиШесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской области
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в хуторе Ростовской области.
Фото: МЧС России. https://t.me/mchs_official/24186?single
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— Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали, — уточнили в ведомстве. — При тушении обнаружены тела шестерых человек.

Вероятно, погибшие спали, когда загорелся дом.

Полностью потушить возгорание удалось через пять часов, к 05:30 мск. Предварительно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее RostovGazeta сообщала о пожаре на электропроводах в Ростове, из-за которого без света остались порядка 10 тысяч человек.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#МЧС#Трагедия#Жертвы
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