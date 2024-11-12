Отмечали день рождения: шесть человек погибли при пожаре в Ростовской области

Компания из дюжины человек собралась накануне вечером в доме №23 на улице Заозерной в хуторе Страхов (Семикаракорский район). Рабочие отмечали день рождения одного из них. После полуночи жилье загорелось. Пламя быстро распространялось, охватывая все большую площадь.