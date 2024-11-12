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Posted 12 ноября, 10:40

Published 12 ноября, 10:40

Modified 12 ноября, 10:42

Updated 12 ноября, 10:42

Пропавшего в Ростове два месяца назад 17-летнего подростка нашли мертвым

Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад

12 ноября 2024, 10:40
Фото: «Лиза-Алерт Ростов». Пропавшего в Ростове два месяца назад 17-летнего подростка нашли мертвым
В сентябре в Ростове-на-Дону пропал 17-летний подросток Сергей И. Юноша вышел из дома и не вернулся. На днях его нашли мертвым, рассказала корреспонденту RostovGazeta сестра погибшего Валентина.

Напомним, что парень жил на Западном в Ростове-на-Дону. 5 сентября Сережа вышел из дома и пропал. Родные пытались до него дозвониться, но телефон школьника был недоступен, а деньги и документы он просто не взял с собой.

На пятый день к поиску подключился Следственный комитет Ростовской области. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить об итогах проверки.

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Во вторник, 12 ноября, сестра пропавшего Сергея подтвердила, что брата нашли, но, к сожалению, мертвым. Подробности трагедии семья отказалась раскрывать.

До этого стало известно, что в Ростовской области почти 90 человек пропали без вести.

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