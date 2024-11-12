Погибшим нашли 17-летнего подростка, пропавшего в Ростове два месяца назад

Posted 12 ноября, 10:40
Published 12 ноября, 10:40
Modified 12 ноября, 10:42
Updated 12 ноября, 10:42
Напомним, что парень жил на Западном в Ростове-на-Дону. 5 сентября Сережа вышел из дома и пропал. Родные пытались до него дозвониться, но телефон школьника был недоступен, а деньги и документы он просто не взял с собой.
На пятый день к поиску подключился Следственный комитет Ростовской области. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить об итогах проверки.
Во вторник, 12 ноября, сестра пропавшего Сергея подтвердила, что брата нашли, но, к сожалению, мертвым. Подробности трагедии семья отказалась раскрывать.
До этого стало известно, что в Ростовской области почти 90 человек пропали без вести.