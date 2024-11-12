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Posted 12 ноября, 19:54

Published 12 ноября, 19:54

Modified 12 ноября, 19:56

Updated 12 ноября, 19:56

Омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФ

«Понимаем, принимаем, прощаем»: омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах в работе

12 ноября 2024, 19:54
Фото: личный архив Анны Сорока. https://rosbalt.ru/news/2024-11-12/ombudsmen-iz-luganska-ponimaem-prinimaem-proschaem-5241255
. Омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФ

Омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФ

Уполномоченным по правам человека в новых субъектах РФ приходится решать несколько иные задачи, чем в других регионах. О том, как работают омбудсмены в Луганске и какими качествами нужно для этого обладать, рассказала Анна Сорокина в ходе интервью Росбалт.

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда нужно сделать выбор. Но иногда времени на обдумывание попросту нет: идешь по улице — и начинается обстрел. Перед тобой падает человек, и приходится решать: искать укрытие или бежать к упавшему, чтобы помочь и спасти жизнь.

Этот выбор стоит перед многими жителями Донбасса. Уезжать из родных мест туда, где безопаснее, или пережидать обстрелы в подвалах на своей земле, надеясь, что когда-нибудь все закончится.

Во власти есть люди, чья должность подразумевает помощь каждому, независимо от выбора. С 2015 года в ДНР появился институт уполномоченных по правам человека, в ЛНР — с 2021-го. Когда территории официально стали субъектами РФ, омбудсмены начали работать по федеральным стандартам России.

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Уполномоченная по правам человека в Луганске Анна Сорока призналась, что и сама не раз оказывалась перед подобным выбором. С 2014 года она руководила работой по сбору доказательств о массовых преступлениях и нахождениях мест захоронения местных жителей. А с 2021 добавилась работа по поиску тел погибших и передаче информации о них родственникам. До того, как Луганская область стала ЛНР, она работала следователем-криминалистом.

Анна рассказала, что не считала себя поисковиком и не была в этой сфере до 2014 года. А потом решила, что обязана помочь в процессуальном закреплении преступлений, которые совершались в родном Луганске против жителей.

При поиске тел часто попадались стихийные массовые захоронения. Останки находили даже на территориях школ и детских садов, огородов.

— В 2021 году эта работа переросла уже в создание межведомственной рабочей группы по розыску захоронений и выяснению обстоятельств гибели людей, — вспоминает Анна Сорока. — Мы собирали информацию, которая поможет в идентификации тел.
Омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФОмбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФ
Омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах работы в новом субъекте РФ.
Фото: личный архив Анны Сорока. https://rosbalt.ru/news/2024-11-12/ombudsmen-iz-luganska-ponimaem-prinimaem-proschaem-5241255

После 2014 года специалисты впервые увидели в могилах людей, лежащих в шахматном порядке.

— Как нам в кино показывали концлагеря в Германии, очень похоже было, — добавила омбудсмен.

Сначала институт уполномоченных по правам человека сотрудничал вместе с министерством госбезопасности, полицией и прокуратурой ЛНР. С 2022 стал помогать Минобороны РФ, собирая останки военнослужащих Украины для обмена на российских погибших.

— С одной стороны, у нас есть закалка за эти десять лет, а с другой — мы понимаем, принимаем, прощаем, — поделилась Анна Сорока.

По словам омбудсмена, для такой работы важно, прежде всего, знать законодательство и понимать все процессы, чтобы не было сомнений.

— Доли самопожертвования никто не отменял, но здесь важны элементы разумности определенной, взвешенности, — отметила специалист.

В отличие от 2014 года, когда горе сплотило людей и все искренне помогали друг другу, в 2024 появилась стабильность, и жителей стали беспокоить вопросы комфорта: неудобные автобусы, невкусный творог. В 2034, надеется Анна Сорока, будет лучше, человечнее.

Ранее донской омбудсмен рассказал, как будут сокращать образование в школах Ростова-на-Дону.

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