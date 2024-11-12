«Понимаем, принимаем, прощаем»: омбудсмен из Луганска рассказала о нюансах в работе

Уполномоченная по правам человека в Луганске Анна Сорока призналась, что и сама не раз оказывалась перед подобным выбором. С 2014 года она руководила работой по сбору доказательств о массовых преступлениях и нахождениях мест захоронения местных жителей. А с 2021 добавилась работа по поиску тел погибших и передаче информации о них родственникам. До того, как Луганская область стала ЛНР, она работала следователем-криминалистом.