Появились кадры с места пожара в Ростовской области, где массово погибли рабочие

Posted 12 ноября, 05:23
Published 12 ноября, 05:23
Modified 12 ноября, 05:25
Updated 12 ноября, 05:25
Пожар случился в хуторе Страхов Семикаракорского района. Как сообщала RostovGazeta, компания рабочих проживала в доме №23 на улице Заозерной. Накануне вечером один из них праздновал день рождения. Именинника поздравляли больше десятка человек.
После полуночи дом загорелся. По предварительной информации, огонь охватил жилье из-за непотушенной сигареты. В считанные минуты пламя охватило порядка 100 квадратных метров.
Очевидцы вызвали на место спасателей. Огнеборцы смогли потушить возгорание через пять часов, ранним утром.
В результате ЧП пострадали два человека, четверо выбрались из горящего дома. Внутри обугленного жилья обнаружили тела шести человек. Их личности устанавливаются.
Источник видео: МЧС России.