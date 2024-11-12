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Posted 12 ноября, 05:23

Published 12 ноября, 05:23

Modified 12 ноября, 05:25

Updated 12 ноября, 05:25

МЧС показало кадры с места пожара в Ростовской области, где погибли шесть человек

Появились кадры с места пожара в Ростовской области, где массово погибли рабочие

12 ноября 2024, 05:23
Фото: МЧС России. https://t.me/mchs_official/24188?single
. МЧС показало кадры с места пожара в Ростовской области, где погибли шесть человек
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Эксклюзив
Видео с места пожара в Ростовской области опубликовало МЧС России. В ночь на 12 ноября ЧП унесло жизни шести человек, еще двое попали в больницу.

Пожар случился в хуторе Страхов Семикаракорского района. Как сообщала RostovGazeta, компания рабочих проживала в доме №23 на улице Заозерной. Накануне вечером один из них праздновал день рождения. Именинника поздравляли больше десятка человек.

После полуночи дом загорелся. По предварительной информации, огонь охватил жилье из-за непотушенной сигареты. В считанные минуты пламя охватило порядка 100 квадратных метров.

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Очевидцы вызвали на место спасателей. Огнеборцы смогли потушить возгорание через пять часов, ранним утром.

В результате ЧП пострадали два человека, четверо выбрались из горящего дома. Внутри обугленного жилья обнаружили тела шести человек. Их личности устанавливаются.

Источник видео: МЧС России.

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