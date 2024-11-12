Появились кадры страшного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

Posted 12 ноября, 20:32
Published 12 ноября, 20:32
Modified 12 ноября, 20:34
Updated 12 ноября, 20:34
Ролик опубликовал telegram-канал Don Mash. На нем видно несколько фур и запчасти машин, разбросанных по проезжей части.
Жуткое ДТП случилось вечером 12 ноября в Красносулинском районе Ростовской области. Водитель бензовоза Volvo ехал по трассе М-4 «Дон», когда в районе Зверево врезался в попутный большегруз. Тот отбросило на легковушку и еще один грузовик, а последний — на фуру Wildberries.
В результате аварии погиб 60-летний мужчина из бензовоза. Судя по тому, как раздавило кабину, шансов выжить у него практически не оставалось.
Источник видео: тг Don Mash.