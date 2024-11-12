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Posted 12 ноября, 20:32

Published 12 ноября, 20:32

Modified 12 ноября, 20:34

Updated 12 ноября, 20:34

Очевидцы сняли на видео место смертельного ДТП с фурами в Ростовской области

Появились кадры страшного ДТП с четырьмя фурами на М-4 в Ростовской области

12 ноября 2024, 20:32
Фото: ГАИ по Ростовской области. Очевидцы сняли на видео место смертельного ДТП с фурами в Ростовской области
Место смертельной массовой аварии в Ростовской области сняли на камеру. Как видно на кадрах, кабина одной из фур разбилась всмятку.

Ролик опубликовал telegram-канал Don Mash. На нем видно несколько фур и запчасти машин, разбросанных по проезжей части.

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Жуткое ДТП случилось вечером 12 ноября в Красносулинском районе Ростовской области. Водитель бензовоза Volvo ехал по трассе М-4 «Дон», когда в районе Зверево врезался в попутный большегруз. Тот отбросило на легковушку и еще один грузовик, а последний — на фуру Wildberries.

В результате аварии погиб 60-летний мужчина из бензовоза. Судя по тому, как раздавило кабину, шансов выжить у него практически не оставалось.

Источник видео: тг Don Mash.

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