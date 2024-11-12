Председатель «Ростовской абхазской диаспоры» объяснил, что происходит в Абхазии

Спикер объясняет, что Республика Абхазия — истинно пророссийская. Уже давно нет такого, чтобы криминогенные структуры являлись чуть ли не примером для молодежи, как это было в советский период. Иным стало отношение к труду. В магазинах — стеклянные двери, а машины спокойно стоят на улице.