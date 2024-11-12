Председатель «Ростовской абхазской диаспоры» объяснил, что происходит в Абхазии

Posted 12 ноября, 10:26
Published 12 ноября, 10:26
Modified 12 ноября, 10:28
Updated 12 ноября, 10:28
Напомним, что оппозиционные силы в Абхазии заблокировали республиканскую трассу. Люди не могут перемещаться — дороги перекрыты длительное время.
«Сейчас задерживают тех людей, которые совершили правонарушение в отношении депутатов и создали неудобство для населения. Государственные структуры работают строго и жестко. Они наведут порядок», — отмечает Виктор Хашба.
Собеседник рассуждает, что если будет ехать по дороге и его не пропустят — возникнет конфликт. Поэтому в рамках закона государство должно применять силу.
«Ее и применяют. Людей задерживают, возбуждены уголовные дела», — подчеркивает руководитель диаспоры в Ростове.
Спикер объясняет, что Республика Абхазия — истинно пророссийская. Уже давно нет такого, чтобы криминогенные структуры являлись чуть ли не примером для молодежи, как это было в советский период. Иным стало отношение к труду. В магазинах — стеклянные двери, а машины спокойно стоят на улице.
Однако некоторые оппозиционеры, по словам собеседника, любой повод, любые благие дела, сразу начинают оспаривать, входя в конфликт с политическим руководством и госструктурами.
«В данный момент речь идет о законе, который принят в отношении многофункциональных объектов. Этот закон не нанесет никакого вреда Абхазии. Что такое многофункциональный объект? Это объект, в котором помимо гостиничных номеров, есть спортзал и другие инфраструктурные объекты. Причем в законе написано, что этот объект нельзя перевести под статус жилья», — уточняет Виктор Хашба.
Собеседник уверен, что нынешнее событие — это последние всплески так называемой оппозиции.
Что касается РОО «РАД» — основными целями организации являются гуманитарное, хозяйственное, культурное и образовательное направление.
«Мы политикой не занимаемся, но мнение свое высказываем. Произошедшее в Абхазии — это внутренняя возня. Мы не должны допускать ни малейшей мысли о том, что кто-то пытается раскачать ситуацию. Мы будем укреплять нашу общую родину — Россию. Это моя позиция. И не только моя, но и подавляющего большинства жителей Абхазии», — резюмирует руководитель общественной организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, какие улицы в Ростове перекрыли на месяц из-за работы коммунальщиков.