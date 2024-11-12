Проезд в электричках подорожает с 1 января в Ростовской области

По информации на сайте регионального правительства, каждые 10 километров будут стоить теперь 25 рублей вместо 21. Если речь идет о поездке в Таганрог, где расстояние составляет несколько десятков километров, цена увеличится примерно на 10-20 рублей. А вот в дальний путь будет отправиться значительно дороже. Например, между Ростовом и Миллерово будут уже не десятки, а сотни километров. И в этом случае стоимость билетов может ударить по карману. Аналогичная ситуация и с ценами на проезд в соседние регионы: Краснодарский край, Воронежскую область.