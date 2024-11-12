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Posted 12 ноября, 06:42

Published 12 ноября, 06:42

Modified 12 ноября, 06:44

Updated 12 ноября, 06:44

Проезд в электричках подорожает с 1 января в Ростовской области

Проезд в электричках подорожает с 1 января в Ростовской области

12 ноября 2024, 06:42
Фото: rostovgazeta.ru. Проезд в электричках подорожает с 1 января в Ростовской области
В Ростовской области цены на проезд в электричках вырастут на 4 рубля за каждые 10 километров. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года.

По информации на сайте регионального правительства, каждые 10 километров будут стоить теперь 25 рублей вместо 21. Если речь идет о поездке в Таганрог, где расстояние составляет несколько десятков километров, цена увеличится примерно на 10-20 рублей. А вот в дальний путь будет отправиться значительно дороже. Например, между Ростовом и Миллерово будут уже не десятки, а сотни километров. И в этом случае стоимость билетов может ударить по карману. Аналогичная ситуация и с ценами на проезд в соседние регионы: Краснодарский край, Воронежскую область.

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В границах Ростова-на-Дону будет действовать фиксированный тариф, который тоже увеличится с января. Вместо 27 рублей поездка на электричке по донской столице составит 31 рубль, независимо от расстояния.

Ранее стало известно, на сколько подорожают билеты на поезда.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Тарифы#Транспорт#Проезд
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