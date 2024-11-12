Расплодившийся в Азовском море хищник угрожает мидиям и устрицам

Posted 12 ноября, 14:16
Published 12 ноября, 14:16
Modified 12 ноября, 14:18
Updated 12 ноября, 14:18
Напомним, что запас моллюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз. Об этом заявили ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства.
«Рапаны — это хищный моллюск. С 40-х годов он отмечался в Черном море. Промысловые значения у него были даже в Керченском проливе. Родом этом моллюск из Японии. Его случайно завезли в Черное море, где он хорошо прижился», — отмечает Александр Евсюков.
Зоолог добавляет, что прежде в Азовское море моллюски рапаны не заходили из-за пресной воды. Сейчас соленость увеличилась, кормовой базы хватает, поэтому моллюск рапаны увеличивает свою численность.
«С одной стороны это и не плохо, поскольку моллюск рапаны — это пищевой ресурс. Но с другой, из-за того, что он хищник и питается двустворчатыми моллюсками (устрицами, гребешками, мидиями), их численность будет падать», — уточняет собеседник.
Однако ловить моллюска рапаны ростовчанам спикер не рекомендует. И хотя делать это не сложно когда моллюски выходят на мелководные участки, есть в нем особо нечего.
Зоолог объясняет, что рапаны относятся к брюхоногим моллюскам, так же как и виноградные улитки. В пищу у них пригодны только ноги. Поэтому чаще всего из них делают консервы.
«Считается, что моллюски рапаны могут стать альтернативой в промысловом пуле рыбы. Этот морепродукт известен хорошим содержанием белка и йода, что может быть важным для йододефицитной территории Ростовской области», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ученые ВНИРО разработали ряд рецептов блюд из медуз, чье число тоже увеличилось в Азовском море. Однако врачи и эксперты правильного питания резко раскритиковали такую еду.