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Posted 12 ноября, 14:16

Published 12 ноября, 14:16

Modified 12 ноября, 14:18

Updated 12 ноября, 14:18

Зоолог рассказал, почему ростовчанам не стоит ловить моллюсков рапаны в Азовском море

Расплодившийся в Азовском море хищник угрожает мидиям и устрицам

12 ноября 2024, 14:16
Фото: Мандрівниця/cc by 4.0/wikimedia.org. Зоолог рассказал, почему ростовчанам не стоит ловить моллюсков рапаны в Азовском море

Зоолог рассказал, почему ростовчанам не стоит ловить рапанов в Азовском море

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Эксклюзив
Зоолог ДГТУ Александр Евсюков сообщил RostovGazeta, что моллюски рапаны могут стать альтернативой рыбе в промысловом пуле.

Напомним, что запас моллюска рапаны в Азовском море увеличился в 16 раз. Об этом заявили ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства.

«Рапаны — это хищный моллюск. С 40-х годов он отмечался в Черном море. Промысловые значения у него были даже в Керченском проливе. Родом этом моллюск из Японии. Его случайно завезли в Черное море, где он хорошо прижился», — отмечает Александр Евсюков.
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Зоолог добавляет, что прежде в Азовское море моллюски рапаны не заходили из-за пресной воды. Сейчас соленость увеличилась, кормовой базы хватает, поэтому моллюск рапаны увеличивает свою численность.

«С одной стороны это и не плохо, поскольку моллюск рапаны — это пищевой ресурс. Но с другой, из-за того, что он хищник и питается двустворчатыми моллюсками (устрицами, гребешками, мидиями), их численность будет падать», — уточняет собеседник.
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Однако ловить моллюска рапаны ростовчанам спикер не рекомендует. И хотя делать это не сложно когда моллюски выходят на мелководные участки, есть в нем особо нечего.

Зоолог объясняет, что рапаны относятся к брюхоногим моллюскам, так же как и виноградные улитки. В пищу у них пригодны только ноги. Поэтому чаще всего из них делают консервы.

«Считается, что моллюски рапаны могут стать альтернативой в промысловом пуле рыбы. Этот морепродукт известен хорошим содержанием белка и йода, что может быть важным для йододефицитной территории Ростовской области», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ученые ВНИРО разработали ряд рецептов блюд из медуз, чье число тоже увеличилось в Азовском море. Однако врачи и эксперты правильного питания резко раскритиковали такую еду.

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