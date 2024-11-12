Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону

Posted 12 ноября, 12:18
Published 12 ноября, 12:18
Modified 12 ноября, 12:20
Updated 12 ноября, 12:20
В ЦГБ Ростова-на-Дону находится 11-летняя девочка Настя. У нее отказали почки, а работу сердца поддерживает аппарат. Чтобы школьница не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Однако в ростовской ЦГБ нужного оборудования нет, а перевезти ребенка в другую больницу невозможно из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.
«Дочь сейчас в инфекционном отделении. Врачи сказали, что жить два дня максимум. Без него (реанимобиля) не довезут. В Ростовской области такого, сказали, нет ни одного, только в Краснодаре», — рассказал СМИ отец девочки Александр.
Добавим, что главврач ЦГБ имени Семашко подтвердил, что нужных автомобилей действительно нет. Неравнодушные люди уже направили обращения к врио губернатора региона Юрию Слюсарю и министру здравоохранения области Юрию Кобзеву.
До этого педиатры из Ростова-на-Дону спасли девочку весом в 1400 граммов.