rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 12:18

Published 12 ноября, 12:18

Modified 12 ноября, 12:20

Updated 12 ноября, 12:20

Маленькая девочка умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону

Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону

12 ноября 2024, 12:18
Фото: DSC studio.freepik.com. Фото для иллюстрации. Маленькая девочка умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону
Тяжелобольной девочке осталось жить максимум пару дней, потому что ее не могут перевезти в областную больницу. В Ростове-на-Дону нет реанимобиля с аппаратом искусственного сердца, который бы поддерживал жизнедеятельность ребенка в дороге, информирует ИА «Регнум».

В ЦГБ Ростова-на-Дону находится 11-летняя девочка Настя. У нее отказали почки, а работу сердца поддерживает аппарат. Чтобы школьница не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Однако в ростовской ЦГБ нужного оборудования нет, а перевезти ребенка в другую больницу невозможно из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.

У постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезнь
Узнать подробнее

«Дочь сейчас в инфекционном отделении. Врачи сказали, что жить два дня максимум. Без него (реанимобиля) не довезут. В Ростовской области такого, сказали, нет ни одного, только в Краснодаре», — рассказал СМИ отец девочки Александр.

Добавим, что главврач ЦГБ имени Семашко подтвердил, что нужных автомобилей действительно нет. Неравнодушные люди уже направили обращения к врио губернатора региона Юрию Слюсарю и министру здравоохранения области Юрию Кобзеву.

До этого педиатры из Ростова-на-Дону спасли девочку весом в 1400 граммов.

Читайте также:
Ростовская БСМП не нашла желающих поставить кислород за 45 млн рублейВ Ростове во «Вкусно — и точка» взбесилась фритюрница, а президент уволил главу МЧСВ Ростове-на-Дону на дороге сбили 12-летнего школьника
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Болезнь#Медицинская помощь#Ребенок#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобиль#Реанимация#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика