Ребенок умирает из-за отсутствия реанимобиля в Ростове-на-Дону

В ЦГБ Ростова-на-Дону находится 11-летняя девочка Настя. У нее отказали почки, а работу сердца поддерживает аппарат. Чтобы школьница не умерла, ей срочно нужно сделать диализ почек. Однако в ростовской ЦГБ нужного оборудования нет, а перевезти ребенка в другую больницу невозможно из-за отсутствия реанимобиля с аппаратом искусственного сердца.