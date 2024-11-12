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Posted 12 ноября, 14:10

Published 12 ноября, 14:10

Modified 12 ноября, 14:12

Updated 12 ноября, 14:12

Ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля

Ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля

12 ноября 2024, 14:10
Фото: МЧС России по Ростовской области. Ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля
Самовозгорание древесного угля стало причиной двух пожаров в Ростовской области, сообщили в управлении МЧС.

Водитель фургона Ford Transit ехал по Сальску полностью загруженный упаковками с древесным углём. В момент движения авто охватил огонь — произошло самовозгорание угля. Водитель сам потушил огонь и привёз уголь в ресторан «Ривьера».

Персонал заведения сложил упаковки с углём в подвале. Утром там произошёл пожар по той же причине. Уголь вспыхнул, пламя от него распространилось на площади в десять квадратных метров.

В обоих инцидентах никто не пострадал.

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Фото: МЧС России по Ростовской области

Ранее массовое возгорание автомобилей произошло ночью во дворе высотки в Азове.

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