Ресторан и машина сгорели в Ростовской области из-за древесного угля

Posted 12 ноября, 14:10
Published 12 ноября, 14:10
Modified 12 ноября, 14:12
Updated 12 ноября, 14:12
Водитель фургона Ford Transit ехал по Сальску полностью загруженный упаковками с древесным углём. В момент движения авто охватил огонь — произошло самовозгорание угля. Водитель сам потушил огонь и привёз уголь в ресторан «Ривьера».
Персонал заведения сложил упаковки с углём в подвале. Утром там произошёл пожар по той же причине. Уголь вспыхнул, пламя от него распространилось на площади в десять квадратных метров.
В обоих инцидентах никто не пострадал.