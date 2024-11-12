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Posted 12 ноября, 13:50

Published 12 ноября, 13:50

Modified 12 ноября, 14:04

Updated 12 ноября, 14:04

Ростовского экс-полицейского осудили за разглашение секретной информации

Ростовского экс-полицейского осудили за разглашение секретной информации

12 ноября 2024, 13:50
Фото: stockking/freepik. Ростовского экс-полицейского осудили за разглашение секретной информации
Экс-полицейский в Ростовской области приговорён к условному сроку за разглашение гостайны, сообщили в управлении ФСБ.

Бывший старший оперуполномоченный, майор полиции Алексей Шевченко умышленно предоставил знакомому сведения о результатах оперативно-розыскной деятельности. Эти данные относятся к гостайне и хранятся под грифом «секретно».

Преступление Шевченко вскрылось. Его уволили из органов и лишили права в течение двух лет занимать должности в полиции.

Суд также признал его виновным и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Полицейский из Ростовской области разглашал сведения под грифом «секретно»
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Ранее подполковнику полиции Ростовской области Андрею Канюку вынесли приговор за разглашение гостайны.

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