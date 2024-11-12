Ростовского экс-полицейского осудили за разглашение секретной информации

Posted 12 ноября, 13:50
Published 12 ноября, 13:50
Modified 12 ноября, 14:04
Updated 12 ноября, 14:04
Бывший старший оперуполномоченный, майор полиции Алексей Шевченко умышленно предоставил знакомому сведения о результатах оперативно-розыскной деятельности. Эти данные относятся к гостайне и хранятся под грифом «секретно».
Преступление Шевченко вскрылось. Его уволили из органов и лишили права в течение двух лет занимать должности в полиции.
Суд также признал его виновным и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.
Ранее подполковнику полиции Ростовской области Андрею Канюку вынесли приговор за разглашение гостайны.