Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уходит из Совета Федерации

Posted 12 ноября, 11:25
Published 12 ноября, 11:25
Modified 12 ноября, 11:27
Updated 12 ноября, 11:27
У экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева растут шансы попасть в Совет Федерации. За один день освободился мандат в донском парламенте, который ему тут же предложили, а также досрочно прекратила полномочия члена Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Сомнений в том, что новой работой бывшего главы региона станет должность сенатора, практически не остается.
По информации газеты «Молот», со ссылкой на источник в правительстве Ростовской области, в Заксобрание Рукавишникова не вернется. Скорее всего, она останется в Совете Федерации руководить правовым управлением.
С момента ухода Василия Голубева с губернаторского поста едва прошла неделя. Пока экс-глава приближается к месту в Совете Федерации, обязанности главы Ростовской области исполняет Юрий Слюсарь.