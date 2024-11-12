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Posted 12 ноября, 11:25

Published 12 ноября, 11:25

Modified 12 ноября, 11:27

Updated 12 ноября, 11:27

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уходит из Совета Федерации

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уходит из Совета Федерации

12 ноября 2024, 11:25
Фото: council.gov.ru. Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уходит из Совета Федерации
Представитель Ростовской области от донского парламента в Совете Федерации Ирина Рукавишникова решила освободить место в Верхней палате, сообщают СМИ. Об этом стало известно 12 ноября.

У экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева растут шансы попасть в Совет Федерации. За один день освободился мандат в донском парламенте, который ему тут же предложили, а также досрочно прекратила полномочия члена Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Сомнений в том, что новой работой бывшего главы региона станет должность сенатора, практически не остается.

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По информации газеты «Молот», со ссылкой на источник в правительстве Ростовской области, в Заксобрание Рукавишникова не вернется. Скорее всего, она останется в Совете Федерации руководить правовым управлением.

С момента ухода Василия Голубева с губернаторского поста едва прошла неделя. Пока экс-глава приближается к месту в Совете Федерации, обязанности главы Ростовской области исполняет Юрий Слюсарь.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Василий Голубев#Юрий Слюсарь
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