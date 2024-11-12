Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова уходит из Совета Федерации

У экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева растут шансы попасть в Совет Федерации. За один день освободился мандат в донском парламенте, который ему тут же предложили, а также досрочно прекратила полномочия члена Совета Федерации Ирина Рукавишникова. Сомнений в том, что новой работой бывшего главы региона станет должность сенатора, практически не остается.